Fotbalistul din Serie A care a fost la Cupa Mondială, prins drogat la volan

Probleme mari pentru unul dintre tinerii fotbaliști care au reușit să se facă remarcat la Cupa Mondială.

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Atacantul Cristian Volpato, care a participat la Cupa Mondială 2026 cu selecţionata Australiei, a fost testat pozitiv la cocaină în timpul unor verificări ale poliţiei australiene pe drumurile publice după ce fusese oprit pentru depăşirea vitezei, la Sydney, vineri, a relatat media locală, citată de Reuters.

Fotbalistul din Serie A, prins drogat la volan

Poliţia din New South Wales a precizat că bărbatul de 22 de ani a fost oprit pentru depăşirea de două ori a vitezei de rulare şi pentru testarea cu aparatul pentru stabilirea consumului de substanţe interzise, atunci când acesta conducea un autovehicul BMW cu viteza de 109 km/h într-o zonă în care limita de viteză este de 60 de km/h, la Anzac Bridge, vineri, în jurul orei 1:10 a.m. ora locală.

Conducătorului auto i-a fost înmânată o notificare de încălcare a limitei de viteză, iar permisul său i-a fost suspendat pentru o perioadă de şase luni. Poliţia continuă cercetările. Publicaţiile australiene au relatat faptul că Volpato era la volanul autoturismului, citând surse ale poliţiei din statul australian New South Wales.

Ce spune poliția despre incident

Organismul care conduce fotbalul australian a precizat că are cunoştinţă de acuzaţiile aduse unuia dintre fotbaliştii săi.