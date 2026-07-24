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Daniel Pancu a confirmat o nouă plecare de la Rapid după Borza: „Era cel mai bun jucător pe care l-am antrenat”

Daniel Işvanca Publicat: 24 iulie 2026, 16:10

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Daniel Pancu a confirmat o nouă plecare de la Rapid după Borza: Era cel mai bun jucător pe care l-am antrenat”

Daniel Pancu / Sportpictures

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Rapid București va juca în deplasare în a doua etapă a acestui start de sezon. Formația antrenată de Daniel Pancu va înfrunta FC Botoșani, iar tehnicianul român știe de ce are nevoie de echipa sa pentru a obține un nou succes.

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În același timp, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, ”Pancone” a dezvăluit și ce alt jucător va pleca zilele acestea, după ce Andrei Borza s-a transferat în Turcia.

Daniel Pancu mai pierde un jucător după Andrei Borza

Daniel Pancu a susținut vineri o conferință de presă în care a prefațat disputa cu FC Botoșani, cea care va închide etapa a doua din acest start de sezon.

Tehnicianul român a vorbit despre ce are de făcut echipa sa pentru a obține cele trei puncte, dar a confirmat și plecarea lui Hromada, după Andrei Borza.

„Este prima deplasare din acest campionat, un loc în care se câştigă greu. Singurul minus este că nu am marcat mai multe goluri la debut, ne-am creat mai multe situaţii. Echipa a avut un tonus bun, dacă ne menţinem aceeaşi dorinţă, acelaşi entuziasm, putem să ne îndeplinim obiectivul, să venim cu punct sau puncte.

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Nu este o situaţie plăcută să îţi plece doi jucători de bază. Borza e greu de înlocuit pe plan ofensiv. S-a creat o legătură între el şi Petrila. Hromada era cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la acest capitol, la jocul fără minge. Ştiam că pot apărea oferte. V-am şi spus, orice jucător e de vânzare, nu mai e problema mea.

Mi-ar fi convenit să se întâmple lucrul acesta cu două-trei săptămâni înainte de startul campionatului. Borza era demult primul pe listă. Avem variante din categoria jucătorilor under pe acel post. Nu pot să spun dacă vine alt fundaş stânga sau nu. Rareş Pop a jucat extraordinar pe acea poziţie în pregătiri”

„Sunt răguşit după antrenamentul de ieri”

„Mi se pare normal să fii consultat la transferuri şi antrenorul să aibă un cuvânt important de spus. Antrenorii vin şi pleacă, clubul investeşte în jucători şi clubul are ultimul cuvânt. Nu ştiu dacă s-au terminat transferurile, nu sunt în măsură să vă răspund. Sunt aici ca să găsesc soluţii şi eu zic că avem jucători importanţi în continuare. 

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Nu ştiu care era gradul de motivaţie al lui Borza, aştepta transferul ăsta. Se maturizează şi el. Merge la mai bine, într-un campionat mai puternic, suntem fericiţi pentru jucător. Pregătim foarte bine şi serios toate jocurile. Motivaţia jucătorilor vine în antrenament. Sunt răguşit după antrenamentul de ieri. Poţi să fii cel mai mare motivator din lume dacă jucătorii nu sunt antrenaţi… 

Despre atacant nu ştiu să vă spun. Mi s-au arătat foarte mulţi atacanţi. Din zecile de jucători văzuţi mie mi-a plăcut unul. Acuma nu ştiu, e scump, e ieftin… Vrea să vină, nu vrea să vină. Tot spunem că suntem mari, suntem bogaţi. Am văzut şi ieri în cupele europene”, a concluzionat Daniel Pancu.

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