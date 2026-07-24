Daniel Pancu a confirmat o nouă plecare de la Rapid după Borza: „Era cel mai bun jucător pe care l-am antrenat”

Rapid București va juca în deplasare în a doua etapă a acestui start de sezon. Formația antrenată de Daniel Pancu va înfrunta FC Botoșani, iar tehnicianul român știe de ce are nevoie de echipa sa pentru a obține un nou succes.

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În același timp, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, ”Pancone” a dezvăluit și ce alt jucător va pleca zilele acestea, după ce Andrei Borza s-a transferat în Turcia.

Daniel Pancu mai pierde un jucător după Andrei Borza

Daniel Pancu a susținut vineri o conferință de presă în care a prefațat disputa cu FC Botoșani, cea care va închide etapa a doua din acest start de sezon.

Tehnicianul român a vorbit despre ce are de făcut echipa sa pentru a obține cele trei puncte, dar a confirmat și plecarea lui Hromada, după Andrei Borza.

„Este prima deplasare din acest campionat, un loc în care se câştigă greu. Singurul minus este că nu am marcat mai multe goluri la debut, ne-am creat mai multe situaţii. Echipa a avut un tonus bun, dacă ne menţinem aceeaşi dorinţă, acelaşi entuziasm, putem să ne îndeplinim obiectivul, să venim cu punct sau puncte.