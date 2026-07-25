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Dinamo a umilit-o pe Craiova, iar Alex Pop le-a mai dat o lovitură oltenilor: „Putea să fie mai mare scorul”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iulie 2026, 22:50

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Dinamo a umilit-o pe Craiova, iar Alex Pop le-a mai dat o lovitură oltenilor: „Putea să fie mai mare scorul

Alex Pop, în Dinamo - Universitatea Craiova / Sport Pictures

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Dinamo a învins-o cu un scor incredibil pe campioana Universitatea Craiova: 5-1. Alex Pop a marcat golul de 3-1. După meci, el le-a mai aplicat o lovitură oltenilor, spunând că diferenţa ar fi putut fi şi mai mare.

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Alex Pop a spus că Dinamo ar fi trebuit să câştige şi primul meci, cel pierdut la limită la Ploieşti, 0-1, cu Petrolul. Diferenţa între cele două meciuri ar fi fost, spune Pop, din faptul că la Ploieşti „câinilor” nu le-a intrat mingea în poartă, spre deosebire de derby-ul cu Universitatea Craiova.

Alex Pop, după incredibilul 5-1 al lui Dinamo cu Universitatea Craiova: „Putea să fie mai mare scorul”

„(n.r: Cum a fost?) Dacă te-ai fi întrebat înainte de meci nu cred că spunea cineva scorul ăsta.

O seară minunată pentru noi, pentru toată suflarea dinamovistă. Mulţumim suporterilor pentru sprijin, au fost minunaţi, alături de noi pe tot parcursul meciului.

Am dominat meciul de la cap la coadă, ne-am creat mult mai multe ocazii decât am reuşit să marcăm. Putea să fie mai mare scorul.

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Diferenţa a fost că astăzi am băgat-o în poartă pentru că şi la Petrolul am avut 22 de şuturi, am avut două-trei bare. Acolo a fost diferenţa, aici a intrat mingea (n.r: în poartă), acolo n-a intrat, pentru că şi acolo am fi meritat cele 3 puncte.

Vreau să dedic golul familiei mele, soţiei mele. Mă simt foarte bine în sistemul ăsta, cu doi atacanţi. Pentru noi, atacanţii, e mai uşor, ai mai multe spaţii. Ne acomodăm uşor-uşor şi o să arătăm mai bine”, a declarat Alex Pop, pentru digisport.ro, imediat după fluierul de final al derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova 5-1.

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