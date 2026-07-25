Steven Nsimba a rupt tăcerea după scandările rasiste din meciul cu Dinamo: „Nu e prima oară. Nu pot face nimic”

Dinamo București a reușit un succes răsunător în a doua etapă a sezonului! „Câinii” lui Nuno Campos au surclasat campioana en-titre pe Arcul de Triumf, scor 5-1, la capătul unui joc de excepție.

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Cu un public fantastic în spate, bucureștenii au făcut un adevărat spectacol contra formației antrenate de Filipe Coelho, care a avut parte de un „duș rece”, înaintea returului din UEFA Champions League.

Steven Nsimba, victima scandărilor rasiste

Steven Nsimba a fost victima scandărilor rasiste în timpul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, iar Istvan Kovacs a fost nevoit să întrerupă partida în minutul 33, când s-a făcut și un anunț la stația de amplificare a arenei.

După fluierul final, atacantul și-a vărsat frustrarea și a explicat că au mai avut loc astfel de episoade și că Istvan Kovacs este singurul care a luat atitudine.

„Nu a mers nimic bine, de la prima până la ultima secundă. Trebuie să uită meciul acesta și să ne concentrăm pe miercuri. Nu e nimic terminat. E mereu important să marchezi, dar într-un astfel de meci nu prea contează.