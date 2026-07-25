Istvan Kovacs a întrerupt Dinamo – Universitatea Craiova! Motivul pentru care centralul a chemat cei doi căpitani

A fost tensiune mare în partida dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, multe incidente având loc pe Arcul de Triumf în primele 45 de minute.
Istvan Kovacs s-a văzut nevoit să întrerupă partida în minutul 33, după ce Steven Nsimba i-a precizat că a fost victima unor scandări rasiste, venite din partea suporterilor lui Dinamo.
Scandal de rasism la Dinamo – Craiova
Istvan Kovacs nu a avut un meci deloc ușor pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde Dinamo București a „distrus” campioana Universitatea Craiova.
Centralul din Carei a întrerupt disputa în minutul 33, după ce Nsimba i-ar fi semnalat că este ținta unor scandări rasiste. Arbitrul a discutat la mijlocul terenului cu cei doi căpitani, Cătălin Cîrjan și Alexandru Crețu, cărora le-a explicat motivul întreruperii jocului.
Imediat, crainicul a făcut un anunț și la stația de amplificare a stadionului, prin care le-a solicitat fanilor să înceteze, pentru a nu exista riscul ca jocul să fie suspendat.
- Record negativ egalat de Universitatea Craiova! Când au încasat oltenii ultima oară 5 goluri într-un meci
- „A contat meciul de miercuri în ce s-a întâmplat?” Răspunsul lui Mario Felguieras, după ce Dinamo a umilit campioana
- Alexandru Musi, savuros după ce Dinamo a „zdrobit-o” pe Universitatea Craiova: „Asta rămâne între mine și el”
- Nuno Campos, discurs echilibrat după Dinamo – Craiova 5-1: „Nu am făcut totul perfect”
- Filipe Coelho le-a cerut scuze fanilor după ce Dinamo a umilit-o pe Craiova! Avertisment pentru jucătorii săi