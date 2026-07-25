Istvan Kovacs a întrerupt Dinamo – Universitatea Craiova! Motivul pentru care centralul a chemat cei doi căpitani

A fost tensiune mare în partida dintre Dinamo București și Universitatea Craiova, multe incidente având loc pe Arcul de Triumf în primele 45 de minute.

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Istvan Kovacs s-a văzut nevoit să întrerupă partida în minutul 33, după ce Steven Nsimba i-a precizat că a fost victima unor scandări rasiste, venite din partea suporterilor lui Dinamo.

Scandal de rasism la Dinamo – Craiova

Istvan Kovacs nu a avut un meci deloc ușor pe stadionul Arcul de Triumf, acolo unde Dinamo București a „distrus” campioana Universitatea Craiova.

Centralul din Carei a întrerupt disputa în minutul 33, după ce Nsimba i-ar fi semnalat că este ținta unor scandări rasiste. Arbitrul a discutat la mijlocul terenului cu cei doi căpitani, Cătălin Cîrjan și Alexandru Crețu, cărora le-a explicat motivul întreruperii jocului.

Imediat, crainicul a făcut un anunț și la stația de amplificare a stadionului, prin care le-a solicitat fanilor să înceteze, pentru a nu exista riscul ca jocul să fie suspendat.