Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a dezvăluit o ofertă de 2 milioane de euro pe care a avut-o pentru unul dintre cei mai importanţi jucători de la Universitatea Craiova. Propunerea a fost în cele din urmă refuzată şi omul de afaceri a dat şi numele echipei care era gata să achite acea sumă.
Cei de la Feyenoord au fost pregătiţi să-l transfere pe Nicuşor Bancu de la Universitatea Craiova, în urmă cu ceva ani, şi chiar a fost o propunere de 2 milioane de euro, însă mutarea nu s-a realizat în cele din urmă.
Mihai Rotaru şi-a făcut “mea culpa” şi a dezvăluit că el a fost omul care s-a opus plecării lui Nicuşor Bancu în mai multe rânduri.
“Din păcate eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas. Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK.
Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe. Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova. Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.
Start groaznic de carieră pentru Nicuşor Bancu
