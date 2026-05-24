Home | Fotbal | Liga 1 | Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Mihai Alecu Publicat: 24 mai 2026, 11:45

Comentarii
Ofertă de 2.000.000 de € pentru fotbalistul Universităţii Craiova! Răspunsul lui Mihai Rotaru

Oferta importantă pentru Nicuşor Bancu. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Rotaru a dezvăluit o ofertă de 2 milioane de euro pe care a avut-o pentru unul dintre cei mai importanţi jucători de la Universitatea Craiova. Propunerea a fost în cele din urmă refuzată şi omul de afaceri a dat şi numele echipei care era gata să achite acea sumă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei de la Feyenoord au fost pregătiţi să-l transfere pe Nicuşor Bancu de la Universitatea Craiova, în urmă cu ceva ani, şi chiar a fost o propunere de 2 milioane de euro, însă mutarea nu s-a realizat în cele din urmă.

Nicuşor Bancu, ofertat de Feyenoord. Suma propusă de fosta campioana a Olandei

Mihai Rotaru şi-a făcut “mea culpa” şi a dezvăluit că el a fost omul care s-a opus plecării lui Nicuşor Bancu în mai multe rânduri.

“Din păcate eu am fost de vină că a rămas aici. Prima ofertă cred că am avut-o de la Feyenoord pentru el, undeva la 2 milioane de euro. La vremea respectivă era un jucător tânăr, un jucător de perspectivă. Chiar făcea mai mulți bani, dar a rămas. Au mai fost 2-3 oferte de la PAOK.

Dar acolo au fost niște neînțelegeri vizavi de structura tranzacției și așa mai departe. Cumva, am greșit față de el la vremea respectivă dar n-am greșit față de Universitatea Craiova. Dacă va veni acum o ofertă, va conta decizia lui!”, a spus Mihai Rotaru la Fanatik.

Reclamă
Reclamă

Start groaznic de carieră pentru Nicuşor Bancu

La începutul carierei sale la Universitatea Craiova, Nicușor Bancu s-a confruntat cu una dintre cele mai grave probleme medicale din fotbalul românesc al ultimului deceniu. În toamna anului 2014, după un fault dur suferit într-un meci de Cupa României contra Viitorului, jucătorul oltenilor a fost transportat direct la spital, medicii stabilind diagnosticul de dublă fractură de tibie și peroneu.

Pentru Bancu, lunile care au urmat au însemnat operații, recuperare și o luptă continuă pentru revenirea pe teren. La doar 22 de ani, într-un moment crucial al carierei, fundașul a fost obligat să își reconstruiască aproape de la zero condiția fizică și încrederea.

Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii BucegiMomentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Iubita secretă a lui Vladimir Putin, scandal uriaș înainte de o competiție desfășurată lângă România: ”O urăsc!”
Fanatik.ro
Iubita secretă a lui Vladimir Putin, scandal uriaș înainte de o competiție desfășurată lângă România: ”O urăsc!”
12:27

Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani
12:27

Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei
12:17

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare
11:48

Valeriu Iftime a vorbit la telefon cu Gigi Becali înainte de FCSB – Botoșani: “Întotdeauna bem o șampanie”
11:16

Imagini incredibile! Toată lumea s-a bătut cu toată lumea după finalul partidei din Belgia. Video
11:12

Max Verstappen “amenință” din nou cu retragerea după ce a primit o lovitură: “Nu e sustenabil să continui așa”
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 5 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 6 Derapaj grosolan! Denis Alibec a înjurat copii după Chindia Târgoviște – Farul 3-3. Atacantul a răbufnit
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”