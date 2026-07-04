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Vedetele Angliei nu se tem de legendarul Azteca, înaintea meciului cu Mexic: “Pentru noi e doar un alt stadion”

Alex Masgras Publicat: 4 iulie 2026, 17:53

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Vedetele Angliei nu se tem de legendarul Azteca, înaintea meciului cu Mexic: Pentru noi e doar un alt stadion

Jucătorii naţionalei Angliei / Profimedia

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Anglia va juca în noaptea de duminică spre luni pe legendarul Azteca, împotriva Mexicului, una dintre cele trei ţări gazdă de la Cupa Mondială. Meciul din optimile de finală va începe la ora 03:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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După ce au jucat toate meciurile de până acum în Statele Unite, jucătorii lui Thomas Tuchel au ajuns în Mexico City, acolo unde va avea loc partida din optimi. Duelul se va juca pe Azteca, arena emblematică a mexicanilor, care a găzduit în istoria sa două finale de Cupă Mondială, în 1970 şi 1986.

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Declan Rice, înainte de Mexic – Anglia: “Azteca e doar un alt stadion”

80.000 de mexicani îşi vor susţine favoriţii în acest duel, dar impunătorul stadion nu va fi singurul adversar al englezilor. Arena se află la 2241 de metri deasupra nivelului mării, iar englezii se tem că acest aspect va afecta naţionala lui Tuchel, lucru de care s-a plâns inclusiv antrenorul german.

Mai mult, ei s-au plâns şi de faptul că Mexic a jucat toate meciurile de până acum pe teren propriu, dar replica mexicanilor şi nu numai a fost fermă. La EURO 2020, din cele şapte partide disputate de englezi, şase au avut loc pe Wembley.

Declan Rice nu se gândeşte însă la toate aceste lucruri. Căpitanul lui Arsenal este conştient că va fi ca un meci în deplasare pentru englezi, dar nu se sperie de legendarul stadion Azteca:

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“Va fi ca un meci în deplasare pentru noi. Ei au jucat toate meciurile de până acum în Mexic, au fost acasă tot turneul.

Pentru noi nu contează unde jucăm. Pentru noi e doar un stadion. Evident, Azteca este cunoscută pentru locul în care Maradona a făcut “Mâna lui Dumnezeu”, dar şi pentru alte momente legendare. Evident că va fi o experienţă incredibilă, dar e doar un alt stadion pe care vom juca”, a declarat Declan Rice, potrivit goal.com.

Câştigătoarea duelului dintre Mexic şi Anglia va juca în sferturile de finală împotriva câştigătoarei dintre Brazilia şi Norvegia.

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