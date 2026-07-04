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Ce cadou au primit jucătorii Turciei, după eliminarea ruşinoasă de la Campionatul Mondial. Anunţul preşedintelui Federaţiei

Viviana Moraru Publicat: 4 iulie 2026, 17:23

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Ce cadou au primit jucătorii Turciei, după eliminarea ruşinoasă de la Campionatul Mondial. Anunţul preşedintelui Federaţiei

Jucătorii turci, la startul unui meci/ Profimedia

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Jucătorii Turciei au primit cadoul promis, în ciuda eliminării ruşinoase de la Campionatul Mondial. Elevii lui Vincenzo Montella au ratat calificarea în şaisprezecimi, după înfrângerile cu Australia şi Paraguay, din primele două etape ale grupei.

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Înaintea participării la Mondial, Federaţia Turcă le-a promis jucătorilor câte o vilă de lux, drept recompensă pentru calificarea la turneul final orgaizat de SUA, Mexic şi Canada.

Jucătorii Turciei au primit cadou câte o casă de lux, în ciuda eliminării de la Campionatul Mondial

În ultimul meci din grupă, Turcia a învins SUA cu scorul de 3-2. Succesul nu a mai contat, însă, deoarece turcii au plecat acasă după faza grupelor.

Fanii i-au cerut demisia lui Vincenzo Montella, după eliminarea ruşinoasă de la Mondial. Selecţionerul italian a rămas însă pe banca turcilor, fiind susţinut de cei din conducerea Federaţiei.

Totodată, şi jucătorii au avut parte de susţinere, primindu-şi casele promise pentru prima calificare la Mondial după o pauză de 28 de ani. Preşedintele Federaţiei, Ibrahim Haciosmanoglu, a făcut anunţul:

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“Cu siguranță, voi oferi vilele pe care le-am promis fotbaliștilor. Mă refer aici că fiecare jucător care a participat la calificările pentru Mondial va primi o casă.

Toate autorizațiile au fost obținute și construcția va începe. Am primit 14 milioane de dolari de la FIFA. Fiecare dintre jucători a primit bani, totul este în regulă“, a transmis preşedintele Federaţiei, Ibrahim Haciosmanoglu.

Pentru a achita casele oferite jucătorilor, şi Federaţia a suplimentat suma de 14 milioane de dolari primită din partea FIFA. Oficialii fotbalului turc au mai adăugat două milioane de dolari, vilele de lux fiind situate între Bodrum şi Milas.

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