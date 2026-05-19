Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 18:38

Când va avea loc prezentarea oficială a lui Marius Baciu la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica

Marius Baciu / Sportpictures

Gigi Becali a aruncat „bomba” finalului de sezon în Liga 1, după ce a anunțat că a ajuns la un acord cu Marius Baciu, noul antrenor al grupării roș-albastre.

Anunțul a fost unul șocant, în contextul în care Mihai Stoica vorbea despre aducerea unui străin pe banca echipei. Acum, președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit când va fi prezentat oficial.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. Va fi prezentat oficial

Marius Baciu este surpriza lui Gigi Becali la FCSB. Fostul jucător al Stelei va fi înlocuitorul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor și va fi pe bancă și la semifinala barajului cu FC Botoșani.

Mihai Stoica a vorbit despre numirea noului tehnician al roș-albaștrilor și a explicat când va avea loc prezentarea oficială a acestuia în calitate de antrenor al campioanei.

„(n.r. – Surprins, emoționat, Baciu?) Îți dai seama. Noi ne-am dus azi dimineață la bază și s-a întâlnit cu Marius Falan, care este bucătarul Stelei din 1993. Pele, porecla i-a fost pusă de Ilie Dumitrescu, Pele e din 1993 și suntem în 2026. Au lucrat șase ani împreună.

(n.r. – Era sigur pe el?) Exact. E un vestiar greu, el știe asta. A fost căpitanul Stelei. Știe ce înseamnă vestiarul ăsta. Astăzi au fost doar jucătorii care nu au făcut deplasarea la Sibiu și copiii care au fost la Sibiu dar care nu au BAC-ul, că avem și jucători care au BAC-ul ieri, azi și mâine.

Mâine după-masă va fi tot lotul. Mâine va fi și conferința de presă de prezentare. Greii au fost azi, dar au fost și câțiva semigrei care au fost la Sibiu. (n.r. – Mister i se va zice?) Nu. A zis că nu îi place apelativul ăsta. Marius și atât. Multă lume uită, dar Marius Baciu a jucat în Franța și a jucat la Lille. Și a rămas în continuare într-o colaborare cu cluburi importante din Europa. Asta o știam, dar mi-a explicat multe chestii cât timp am avut ocazia să discutăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

