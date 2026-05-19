Când va avea loc prezentarea oficială a lui Marius Baciu la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali a aruncat „bomba” finalului de sezon în Liga 1, după ce a anunțat că a ajuns la un acord cu Marius Baciu, noul antrenor al grupării roș-albastre.

Anunțul a fost unul șocant, în contextul în care Mihai Stoica vorbea despre aducerea unui străin pe banca echipei. Acum, președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit când va fi prezentat oficial.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. Va fi prezentat oficial

Marius Baciu este surpriza lui Gigi Becali la FCSB. Fostul jucător al Stelei va fi înlocuitorul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor și va fi pe bancă și la semifinala barajului cu FC Botoșani.

Mihai Stoica a vorbit despre numirea noului tehnician al roș-albaștrilor și a explicat când va avea loc prezentarea oficială a acestuia în calitate de antrenor al campioanei.

„(n.r. – Surprins, emoționat, Baciu?) Îți dai seama. Noi ne-am dus azi dimineață la bază și s-a întâlnit cu Marius Falan, care este bucătarul Stelei din 1993. Pele, porecla i-a fost pusă de Ilie Dumitrescu, Pele e din 1993 și suntem în 2026. Au lucrat șase ani împreună.