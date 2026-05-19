S-a aflat totul. Motivul pentru care Marius Baciu a devenit noul antrenor de la FCSB

FCSB are un nou antrenor, asta după ce Elias Charalambous a refuzat propunerea de a reveni la echipă, Gigi Becali s-a reorientat şi l-a ales pe Marius Baciu, un nume surprinzător, despre care nu s-a vorbit ca fiind o variantă pe care bucureştenii să o urmărească.

Motivul pentru care Marius Baciu a fost alesul celor de la FCSB

Mihai Stoica a discutat despre motivele pentru care Marius Baciu a fost alesul lui Gigi Becali şi ce calităţi are antrenorul care până acum a activat la formaţii mai mici, precum Poli Iaşi, SC Bacău, Academica Clinceni sau Concordia Chiajna, pe plan intern.

“În afară de faptul că e foarte legat de culorile acestui club, e un om cu personalitate. E adevărat, nu are în CV ca antrenor cine știe ce. Dar cred că poate să ne ajute acum pentru că are personalitate și are o voce în vestiar. Noi aveam nevoie de o voce în vestiar. Băieții ăștia știu să își facă treaba, dar sunt la început de drum.

Nu doar că nu au licențe, dar și Filip și Alin Stoica sunt la început de drum. Noi trebuia să aducem un antrenor, un deținător de licență PRO. Eu nu aș fi vrut să vină cineva care a antrenat în ultima vreme fără rezultate. Am preferat să vină o persoană pe care o cunosc”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

Ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB

Marius Baciu are un obiectiv clar şi anume calificarea în cupele europene. FCSB urmează să joace semifinala barajului contra celor de la FC Botoşani, după care o să dea piept, în cazul unei victorii, cu Dinamo, confruntare pe care o juca în deplasare, pe Arcul de Triumf. Contractul pe care tehnicianul îl are cu FCSB se întinde pentru un an de zile, a anunţat Gigi Becali, iar salariul său o să fie de 10.000 de euro lunar.