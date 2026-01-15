OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou” - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou"

OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou"

OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou”

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 16:55

OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: E cel mai frumos cadou”

Robert Sălceanu / SPORT PICTURES

Rapid București a oficializat un transfer important, cu doar câteva zile înainte de reluarea campionatului. Giuleștenii l-au prezentat pe Robert Sălceanu, fotbalist evaluat la 300.000 de euro.

În vârstă de 22 de ani, acesta evoluează pe postul de fundaș stânga și va lupta pentru postul de titular cu Ștefan Borza, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Robert Sălceanu a semnat cu Rapid

Robert Sălceanu, fotbalistul format de Dunărea Călărași și care a mai jucat pentru Gloria Buzău și Farul Constanța, este de astăzi jucătorul celor de la Rapid București.

Conducerea giuleștenilor a ajuns la un acord cu Petrolul pentru transferul definitiv al acestuia. Sălceanu a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate cu gruparea antrenată de Costel Gâlcă.

„Robert Sălceanu este fotbalistul Rapidului!
Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani vine de la Petrolul Ploiești și a semnat un contract valabil pe 3 ani și jumătate cu Rapid.
Este un vis ca la doar două zile de la ziua mea să semnez cu Rapidul. E cel mai frumos cadou. Abia aștept să joc în Giulești în fața Rapidiștilor!’, a spus Robert Sălceanu după semnarea contractului. Interviul integral va fi publicat astăzi pe canalul de YouTube – FC Rapid.
Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

