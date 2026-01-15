OFICIAL | Rapid l-a prezentat pe Robert Sălceanu: „E cel mai frumos cadou” - Antena Sport

Rapid București a oficializat un transfer important, cu doar câteva zile înainte de reluarea campionatului. Giuleștenii l-au prezentat pe Robert Sălceanu, fotbalist evaluat la 300.000 de euro.
În vârstă de 22 de ani, acesta evoluează pe postul de fundaș stânga și va lupta pentru postul de titular cu Ștefan Borza, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.
Robert Sălceanu a semnat cu Rapid
Robert Sălceanu, fotbalistul format de Dunărea Călărași și care a mai jucat pentru Gloria Buzău și Farul Constanța, este de astăzi jucătorul celor de la Rapid București.
Conducerea giuleștenilor a ajuns la un acord cu Petrolul pentru transferul definitiv al acestuia. Sălceanu a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate cu gruparea antrenată de Costel Gâlcă.
