Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor

Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 8:41

Comentarii
Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor

Olimpiu Moruţan / Profimedia

Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul să semneze cu trupa lui Costel Gâlcă, în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olimpiu Moruţan are mari şanse să se despartă de Aris Salonic, în actuala perioadă de mercato. Internaţionalul român nu a reuşit să se impună la formaţia din Grecia, cu care a semnat la începutul sezonului.

Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a făcut anunţul

Victor Angelescu a transmis însă că Olimpiu Moruţan nu va ajunge la Rapid, în ciuda zvonurilor lansate de greci, ei menţionând că internaţionalul român ar fi dorit în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor s-a declarat convins de faptul că Aris nu va renunţa cu uşurinţă la internaţionalul român.

“Nici nu ne-am gândit la el. În momentul de faţă nu avem vreo negociere. Plus că ştirile astea că l-ar lăsa liber Aris nu ştiu dacă sunt atât de reale”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, a semnat cu Aris din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Ankaragucu.

Reclamă
Reclamă

Internaţionalul român a evoluat în 16 meciuri pentru Aris Salonic, în toate competiţiile, fără să marcheze vreun gol. Moruţan mai are contract cu grecii până în vara lui 2028.

 

 

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
14:06
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român
13:32
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
12:13
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a
12:01
VIDEOOklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!