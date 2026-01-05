Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor - Antena Sport

Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul să semneze cu trupa lui Costel Gâlcă, în această iarnă.

Olimpiu Moruţan are mari şanse să se despartă de Aris Salonic, în actuala perioadă de mercato. Internaţionalul român nu a reuşit să se impună la formaţia din Grecia, cu care a semnat la începutul sezonului.

Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a făcut anunţul

Victor Angelescu a transmis însă că Olimpiu Moruţan nu va ajunge la Rapid, în ciuda zvonurilor lansate de greci, ei menţionând că internaţionalul român ar fi dorit în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor s-a declarat convins de faptul că Aris nu va renunţa cu uşurinţă la internaţionalul român.

“Nici nu ne-am gândit la el. În momentul de faţă nu avem vreo negociere. Plus că ştirile astea că l-ar lăsa liber Aris nu ştiu dacă sunt atât de reale”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Olimpiu Moruţan, cotat la suma de două milioane de euro, a semnat cu Aris din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărţit de Ankaragucu.