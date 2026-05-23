Mihai Stoica nu ştie ce să mai facă cu jucătorul de la FCSB: “Să îl pun în cămaşă de forţă?”

Alex Masgras Publicat: 23 mai 2026, 8:47

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia Images

Mihai Stoica a vorbit despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, fundaşul sud-african al FCSB-ului, care a ratat convocarea la echipa naţională. Fundaşul roş-albaştrilor nu se va afla în lotul Bafana Bafana pentru Cupa Mondială 2026.

Chinuit de accidentări în ultima perioadă, Siyabonga Ngezana a evoluat puţin în acest an. Mai mult, el a refuzat să se opereze, fiind cu gândul la turneul final, dar selecţionerul Hugo Broos a decis să nu îl ia în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Mihai Stoica, despre Siyabonga Ngezana: “Pot să-l pun în cămaşă de forţă şi să-l duc cu forţa să se opereze?”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost ironic atunci când a vorbit despre suma pierdută de FCSB din cauza absenţei lui Ngezana la World Cup 2026 şi a declarat că nu are cum să îl oblige pe fundaş să se opereze:

“Nu avea cum să fie. Dacă el nu a înţeles, eu ce să-i fac? (n.r. – Ironic) Am pierdut banii pe Ngezana, gata, suntem în faliment. 11.000 pe zi. Sunt 200 şi ceva de mii. Hai, mă, la Gigi se pun 200.000? I-am avut şi i-am pierdut? Aia e. El a ales aşa să nu se ducă la Mondial şi e treaba lui.

Nu se operează. Nu. Uită-te la el cum este. Pare bine? Nu pare bine. Ne-au spus unii <<de ce nu puneţi o clauză?>> Clauză să ce? Pot să-l pun în cămaşă de forţă şi să-l duc cu forţa să se opereze? Ce clauză aş putea pune în contractului unui jucător care nu vrea să se opereze? El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează.

Nu ştiu acum cum arată genunchiul lui. La momentul ăla era o ruptură de menisc în ‘toartă de coş’ şi în două luni putea juca. Nu a vrut şi a zis că poate aşa. Bine, am văzut ce a putut”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Lotul Africii de Sud la World Cup 2026

  • Portari: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Brandon Peterson
  • Fundaşi: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabiso Monyane, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini
    Mbekezeli Mbokazi
  • Mijlocaşi: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Brooklyn Poggenpoel, Lebohang Maboe, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole
  • Atacanţi: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane, Patrick Maswanganyi, Kamogelo Sebelebele, Thapelo Morena, Thapelo Maseko

Programul Africii de Sud în grupa A de la Cupa Mondială 2026

  • Mexic – Africa de Sud (22:00, Grupa A, Mexico City Stadium, 11 iunie)
  • Cehia – Africa de Sud (19:00, Grupa A, Atlanta Stadium, 18 iunie)
  • Coreea de Sud – Africa de Sud (04:00, Grupa A, Monterrey Stadium, 25 iunie)
