Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor - Antena Sport

Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 20:49

Oeţlul Galaţi a ajuns la un acord cu jucătorul Luan Campos, ultima dată la Sivasspor. El va avea un salariu de 15.000 de euro.

Luan Campos este cotat la 600.000 de euro, este atacant, iar ultima experienţă în Turcia pentru el s-a sfârşit cu scandal. Ce s-a întâmplat? Potrivit turkiyetoday.com, jucătorul ar fi fugit din cantonamentul echipei.

“Campos a plecat fără a oferi nicio explicație sau a răspunde încercărilor oficialilor clubului de a-l contacta”, scriu turcii. Mai mult, turcii spun că rezilierea contractului ar fi fost făcută abuziv, jucătorul solicitând rezilierea prin intermediul unui impresar.

 

1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
