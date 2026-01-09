Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor - Antena Sport

Oeţlul Galaţi a ajuns la un acord cu jucătorul Luan Campos, ultima dată la Sivasspor. El va avea un salariu de 15.000 de euro.

Luan Campos este cotat la 600.000 de euro, este atacant, iar ultima experienţă în Turcia pentru el s-a sfârşit cu scandal. Ce s-a întâmplat? Potrivit turkiyetoday.com, jucătorul ar fi fugit din cantonamentul echipei.

“Campos a plecat fără a oferi nicio explicație sau a răspunde încercărilor oficialilor clubului de a-l contacta”, scriu turcii. Mai mult, turcii spun că rezilierea contractului ar fi fost făcută abuziv, jucătorul solicitând rezilierea prin intermediul unui impresar.