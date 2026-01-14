Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni - Antena Sport

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Clujenii au anunțat oficial transferul portarului de 23 de ani la Legia Varșovia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj, fiind om de bază al echipei în acest sezon. Portarul a bifat 27 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile.

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj

CFR Cluj ar urma să încaseze suma de 800.000 de euro în schimbul lui Otto Hindrich. Portarul este cotat la suma de 1,3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai avea contract cu clujenii până în 2028.

„ Mulțumim pentru tot, Otto Hindrich!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză.