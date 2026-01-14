Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 22:13

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Anunțul făcut de clujeni

Otto Hindrich, în timpul unui meci - Profimedia

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj. Clujenii au anunțat oficial transferul portarului de 23 de ani la Legia Varșovia. 

Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj, fiind om de bază al echipei în acest sezon. Portarul a bifat 27 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile. 

Otto Hindrich a plecat de la CFR Cluj 

CFR Cluj ar urma să încaseze suma de 800.000 de euro în schimbul lui Otto Hindrich. Portarul este cotat la suma de 1,3 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și mai avea contract cu clujenii până în 2028. 

Mulțumim pentru tot, Otto Hindrich! 

Cluburile CFR 1907 Cluj și Legia Varșovia au ajuns la un acord privind transferul definitiv al portarului Otto Hindrich la formația poloneză.  

Produs 100% al Academiei noastre, Otto a ajuns în Gruia la vârsta de doar 6 ani. Unsprezece ani mai târziu, la 17 ani, a debutat în Superligă și s-a remarcat rapid ca fiind unul dintre cei mai promițători portari români ai generației sale! În tricoul echipei noastre, Otto a bifat 78 de apariții și a câștigat două titluri de campion iar, sezonul trecut, a avut un rol decisiv în cucerirea Cupei României, fiind integralist în toate meciurile competiției.  

Otto, ai fost și vei rămâne mereu unul dintre noi! îți mulțumim pentru toată dedicarea și seriozitatea ta, dar și pentru momentele speciale trăite împreună în mijlocul familiei CFR! Îți dorim mult succes în noua etapă a carierei și nu uita: Clujul va fi mereu casa ta”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.  

  • 3 trofee a cucerit Otto Hindrich cu CFR Cluj: două titluri (2021, 2022) și o Cupă a României (2025). 
