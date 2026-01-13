Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich. Ardelenii i-au găsit deja înlocuitor - Antena Sport

CFR Cluj e gata să-l vândă pe Otto Hindrich la Legia Varşovia. Portarul român e pe cale să se despartă de formaţia clujeană, în această iarnă.
Otto Hindrich, în vârstă de 23 de ani, mai avea contract cu CFR Cluj până în vara lui 2028. După Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, clujenii au luat decizia de a-l vinde şi pe portarul titular.
Câţi bani încasează CFR Cluj în schimbul transferului lui Otto Hindrich la Legia Varşovia
Otto Hindrich a plecat deja spre Polonia pentru a efectua vizita medicală la Legia Varşovia, notează fanatik.ro. CFR Cluj ar urma să obţină suma de 800.000 de euro în schimbul transferului portarului român.
Conform sursei citate anterior, CFR Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Otto Hindrich. Mihai Popa (25 de ani) are mari şanse să revină în Gruia, el fiind împrumutat de ardeleni de la Torino şi în sezonul 2024 – 2025.
Totodată, şi Neluţu Varga a oferit o scurtă reacţie despre viitorul lui Otto Hindrich. Patronul de la CFR Cluj a transmis clar faptul că nu se pune problema unui împrumut, urmând ca totul să fie definitivat azi.
“Au încercat, dar nu îl dau împrumut. Vedem cu ce propunere vor veni azi, dar nu împrumut!”, a transmis Neluţu Varga despre Otto Hindrich, conform prosport.ro.
Otto Hindrich era om de bază la echipa lui Daniel Pancu. În acest sezon, el a bifat 27 de meciuri pentru CFR Cluj, în toate competiţiile.
Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj. El este cotat la suma de 1,3 milioane de euro, fiind debutat la echipa mare a clujenilor în 2020.
