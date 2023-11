Ovidiu Burcă, anunţ fără precedent înainte de Dinamo - FCSB: "E momentul să pun presiune pe jucători!" - Antena Sport

Ovidiu Burcă a făcut un anunţ fără precedent înainte de Dinamo – FCSB

Burcă nu mai acceptă încă un eşec Ovidiu Burcă a făcut un anunţ fără precedent înainte de Dinamo – FCSB. Antrenorul dinamoviştilor a spus că a sosit ziua în care trebuie să pună presiune pe jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovidiu Burcă nu mai acceptă să piardă meciuri pe banca celor de la Dinamo. Burcă a pus presiune pe jucători chiar înaintea derby-ului cu FCSB.

Ovidiu Burcă, anunţ fără precedent înainte de Dinamo – FCSB

„La momentul promovării toți m-au întrebat obiectivul. Am cerut 6 luni, perioada s-a cam epuizat. E momentul să pun presiune pe jucători, o presiune pe care trebuie să o ducă. Lumea nu prea mai are răbdare. Îi simt totuși destul de bine. Grupul are multă forță. Sunt mult mai legați unul de celălalt.