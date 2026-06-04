„Până luni avem antrenor!” CFR Cluj așteaptă răspunsul lui Edi Iordănescu! Anunțul lui Cadu

CFR Cluj caută de zor antrenor pentru sezonul viitor, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid. Iar fosta campioană vrea să termine procesul de numire a noului antrenor cât mai rapid.

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De proces se ocupă toți oamenii din conducerea clubului: Marian Copilu, Iuliu Mureșan și Ricardo Cadu au făcut lista cu numele agreate. În vârful acesteia se află fostul selecționer, Edi Iordănescu.

CFR Cluj așteaptă răspunsul lui Edi Iordănescu

Iordănescu Jr este și principala țintă pentru șeful cel mare de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan. Acesta este liber de contract, însă are o ofertă foarte bună din Arabia Saudită, de la Al Taawon. Cadu spune că după ce va veni răspunsul de la Edi Iordănescu va fi luată o decizie în ceea ce privește numele celelalte de pe listă, dacă fostul selecționer refuză.

„Domnul Varga l-ar vrea foarte mult pe Edi, dar are și ofertă bună din afară. Nu știu dacă se poate, în acest moment. E foarte greu. Cred că va fi greu de adus Edi. Sunt mai mulți antrenori (nr. pe listă). Toni Conceicao, pentru ce a făcut la CFR, ar fi îndreptățit să fie printre variante.

Azi o să vorbesc cu un antrenor și vom vedea ce va fi. Până duminică sau maxim luni vom avea un antrenor. Sunt mai multe variante pe care le avem, din Portugalia, din România, din Spania. Vom vedea care va fi cel mai bun pentru echipă. CFR are o istorie și cu antrenori străini, care au făcut treabă bună, dar, la fel, au fost și români care au făcut performanță” a spus Ricardo Cadu pentru Prosport.