Pancu nu glumește: următorul jucător de pe „lista neagră” de la CFR Cluj

CFR Cluj continuă „aerisirea” lotului, după cum a numit-o Daniel Pancu la finalul partidei cu FC Argeș. După plecările lui Kourt Zouma, Marcus Coco și Islam Sliamni, următorul de pe listă este un jucător care a scris istorie la Cluj.

Damjan Djokovic, cel care a cucerit 5 titluri de campion în România, nu va mai continua din vară, anunță gsp.

Djokovic pleacă de la CFR Cluj

Contractul lui Djokovic cu CFR Cluj expiră în această vară, iar decizia în ceea ce îl privește a fost deja luată: nu îi va fi pus pe masă vreun alt acord. Asta pentru că nici Daniel Pancu nu-l mai dorește, dar nici conducerea clubului în condițiile în care are un salariu peste medie.

Djokovic a jucat oricum foarte puțin la CFR Cluj de la venirea lui Daniel Pancu: a prins doar 204 minute în cele 5 etape de play-off. Un alt jucător cu situație incertă este Ciprian Deac, căruia de asemenea îi expiră contractul, însă ar putea rămâne la CFR într-un rol în conducere.

Pancu a anunțat „curățenia”

Pancu a indicat încă de aseară faptul că CFR Cluj va continua să renunțe la jucători. Motivul? Un vestiar mai unit.