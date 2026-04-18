Pancu nu glumește: următorul jucător de pe „lista neagră” de la CFR Cluj

CFR Cluj continuă „aerisirea” lotului, după cum a numit-o Daniel Pancu la finalul partidei cu FC Argeș. După plecările lui Kourt Zouma, Marcus Coco și Islam Sliamni, următorul de pe listă este un jucător care a scris istorie la Cluj.
Damjan Djokovic, cel care a cucerit 5 titluri de campion în România, nu va mai continua din vară, anunță gsp.
Djokovic pleacă de la CFR Cluj
Contractul lui Djokovic cu CFR Cluj expiră în această vară, iar decizia în ceea ce îl privește a fost deja luată: nu îi va fi pus pe masă vreun alt acord. Asta pentru că nici Daniel Pancu nu-l mai dorește, dar nici conducerea clubului în condițiile în care are un salariu peste medie.
Djokovic a jucat oricum foarte puțin la CFR Cluj de la venirea lui Daniel Pancu: a prins doar 204 minute în cele 5 etape de play-off. Un alt jucător cu situație incertă este Ciprian Deac, căruia de asemenea îi expiră contractul, însă ar putea rămâne la CFR într-un rol în conducere.
Pancu a anunțat „curățenia”
Pancu a indicat încă de aseară faptul că CFR Cluj va continua să renunțe la jucători. Motivul? Un vestiar mai unit.
„Au fost rezilieri în iarnă, acum mai auziți în fiecare săptămână de câte un jucător. S-a mai reziliat un contract, se vor mai rezilia. Semnalul nostru a fost dat la Botoșani (1-0), când am plecat fără jumătate de lot pentru că atunci eram în jur de 30. Am plecat cu jucători bolnavi, Korenica, Cordea. N-am aveam nici atacant, am jucat cu Fică. El a intrat și astăzi. Cu altfel de jucători poți pleca oricând la luptă și atunci intervine și Dumnezeul fotbalului și te ajută să câștigi în ultimele minut. Sunt interpretări, știu, dar s-au mai reziliat contracte, se vor mai rezilia. Aici suntem pe un drum, vedem care va finalitatea acestui drum” spunea Daniel Pancu după partida cu FC Argeș.
- „Nu îl mai primeam nici la antrenament”. Reacție furibundă după ce a aflat cum l-a „pedepsit” Costel Gâlcă pe Alexandru Dobre
- Plecare de la Univ. Craiova! Jucătorul n-a mai așteptat până la finalul sezonului: “Cu inima puțin apăsată”
- „I-am spus că sunt puțin supărat pe el” Gică Popescu dezvăluie ce se întâmplă la Farul
- “Cutremur” în vestiarul Rapidului. Costel Gâlcă i-a luat banderola lui Alex Dobre: “A greșit foarte grav”
- Sezon încheiat! Cât stă pe bară titularul Rapidului, operat recent: “Are acest mare avantaj”