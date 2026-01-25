Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj - Antena Sport

Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Peluza Nord nu a mai suportat umilinţa la derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Încă înainte de golul 4, marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 90+2, ultraşii FCSB-ului i-au criticat dur pe favoriţi.

“Rușine, rușine să vă fie”, le-au strigat fanii jucătorilor campioanei. După fluierul de final, ultraşii din Peluza Nord le-au scandat ironic “Campionii, campionii” jucătorilor antrenaţi de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Peluza Nord i-a ironizat pe favoriţi după FCSB – CFR Cluj 1-4: “Campionii, campionii”

Unii suporteri au părăsit Arena Naţională înainte de fluierul final al meciului.

CFR Cluj a învins-o duminică, în deplasare, cu 4-1, pe campioana FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1.

Meci “nebun” pe Arena Naţională, unde gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Miculescu, în urma unei devieri a lui Viktor Kun. După numai două minute Olaru a lovit bara cu un şut de la marginea careului şi presiunea FCSB a continuat până în minutul 22, când Târnovanu a intervenit de două ori în aceeaşi fază, la Cordea şi Aliev.