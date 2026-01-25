Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj

Home | Fotbal | Liga 1 | Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj

Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:35

Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj

Peluza Nord, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Peluza Nord nu a mai suportat umilinţa la derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Încă înainte de golul 4, marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 90+2, ultraşii FCSB-ului i-au criticat dur pe favoriţi.

“Rușine, rușine să vă fie”, le-au strigat fanii jucătorilor campioanei. După fluierul de final, ultraşii din Peluza Nord le-au scandat ironic “Campionii, campionii” jucătorilor antrenaţi de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Peluza Nord i-a ironizat pe favoriţi după FCSB – CFR Cluj 1-4: “Campionii, campionii”

Unii suporteri au părăsit Arena Naţională înainte de fluierul final al meciului.

CFR Cluj a învins-o duminică, în deplasare, cu 4-1, pe campioana FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1.

Meci “nebun” pe Arena Naţională, unde gazdele au deschis scorul în minutul 2, prin Miculescu, în urma unei devieri a lui Viktor Kun. După numai două minute Olaru a lovit bara cu un şut de la marginea careului şi presiunea FCSB a continuat până în minutul 22, când Târnovanu a intervenit de două ori în aceeaşi fază, la Cordea şi Aliev.

În minutul 32 Mihai Toma a primit o minge respinsă de portarul Popa, la un şut al lui Miculescu, dar a trimis peste poartă dintr-o poziţie ideală. A fost momentul care a marcat căderea gazdelor. Aliev a egalat cu un şut la colţul lung, în minutul 41, pentru ca în minutul 45 Korenica să îl lobeze pe Târnovanu şi clujenii au intrat cu avantaj la pauză.

Imediat după reluare, în minutul 49, Cordea a marcat pe contraatac, majorând diferenţa în favoarea oaspeţilor. Replica roş-albaştrilor s-a lăsat aşteptată până  în minutul 67, când Mihai Popa a respins voleul lui Octavian Popescu, din careu, iar în minutul 75 tot portarul clujenilor a scos în corner bomba lui Alexandru Stoian. Însă meciul s-a încheiat cu o victorie la trei goluri a oaspeţilor, Biliboc înscriind în primul minut de prelungire. CFR Cluj s-a impus cu 4-1 la Bucureşti şi a administrat o înfrângere amară campioanei.

În clasament CFR este pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB e a 11-a, cu 31 de puncte.

