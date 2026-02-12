Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională - Antena Sport

Închide meniul
Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 17:44

Petrolul / Colaj Antena Sport

Eugen Neagoe a primit întăriri la Petrolul Ploiești, la câteva zile după succesul contra celor de la Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României. Formația prahoveană a transferat gratis un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri la naționala Kazakhstanului.

Este vorba despre Abat Aymbetov, fotbalist care a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor de la Adana Demirspor. Acesta era liber de contract din iulie 2025.

Petrolul l-a prezentat oficial pe Abat Aymbetov

Petrolul s-a întărit din punct de vedere ofensiv, după ce l-a transferat pe Abat Aymbetov, fotbalist de 30 de ani, cu o cotă de piață de 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Atacantul a fost format de Kairat Almaty și a mai evoluat în cariera sa pentru KS Samara, Astana și Adana Demirspor. Aymbetov a fost prezentat oficial joi seară de către prahoveni.

„𝐁𝐔𝐍 𝐕𝐄𝐍𝐈𝐓, 𝐀𝐁𝐀𝐓 𝐀𝐈𝐌𝐁𝐄𝐓𝐎𝐕! 
Atacantul Abat Aimbetov este, oficial, noul jucător al echipei noastre, el semnând cu FC Petrolul Ploiești un angajament valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului.
Fotbalist cu 45 de selecții și 9 goluri marcate pentru echipa națională a 🇰🇿Kazahstanului, Aimbetov (30 de ani) vine, astfel, să fortifice compartimentul ofensiv al „lupilor”.
Ultima dată aflat sub angajament cu Adana Demirspor, pentru care a bifat 37 de prezențe și 6 goluri de-a lungul unui sezon și jumătate petrecut în prima ligă din Turcia, Aimbetov a mai jucat, anterior, pentru Kairat Almaty (Kazahstan), KS Samara (Rusia), FC Astana (Kazahstan) și Aktobe (Kazahstan).
Are în palmares trei titluri de campion al țării natale, precum și o Cupă a Kazahstanului”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

