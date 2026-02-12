Petrolul l-a prezentat pe jucătorul cu 45 de selecții și 9 goluri la națională - Antena Sport

Eugen Neagoe a primit întăriri la Petrolul Ploiești, la câteva zile după succesul contra celor de la Sănătatea Cluj, din grupele Cupei României. Formația prahoveană a transferat gratis un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri la naționala Kazakhstanului.
Este vorba despre Abat Aymbetov, fotbalist care a evoluat în sezonul trecut în tricoul celor de la Adana Demirspor. Acesta era liber de contract din iulie 2025.
Petrolul l-a prezentat oficial pe Abat Aymbetov
Petrolul s-a întărit din punct de vedere ofensiv, după ce l-a transferat pe Abat Aymbetov, fotbalist de 30 de ani, cu o cotă de piață de 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.
Atacantul a fost format de Kairat Almaty și a mai evoluat în cariera sa pentru KS Samara, Astana și Adana Demirspor. Aymbetov a fost prezentat oficial joi seară de către prahoveni.
- Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie
- Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
- Veste proastă pentru un club de tradiţie din România: a intrat în insolvenţă!
- “Invenţii!” Antrenorul lui Metalist Harkov neagă “oferta de 4 milioane de euro” pentru Cătălin Cîrjan
- Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”