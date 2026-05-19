“Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”

Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a avut un mesaj extrem de dur la adresa jucătorilor FCSB-ului, după înfrângerea suferită pe terenul lui Hermannstadt, în ultima etapă a sezonului regulat, scor 0-2.

Mustaţă i-a criticat pe toţi jucătorii care au evoluat luni seară la Sibiu şi a declarat că nu mai au ce căuta la FCSB, dacă nu vor reuşi să câştige cele două meciuri de baraj şi să obţină calificarea în preliminariile Conference League. FCSB va juca pe 24 mai cu FC Botoşani, iar câştigătoarea acestui meci va întâlni Dinamo, pentru meciul decisiv.

Liderul galeriei FCSB-ului i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului şi i-a invitat să plece de la echipă, dacă nu îşi schimbă atitudinea:

“Cei din această seară nu au ce căuta la echipa noastră. Ne-am săturat. Să nu cumva să nu câștige cele două meciuri de baraj. Dacă nu pot ei, ‘salvăm’ noi sezonul ăsta. Așa cum primesc salarii de mii de euro, așa să-și ia borsetele și să o ia mâncând pământul.

Acest sezon, care este rușinea rușinilor, trebuie salvat. Penibil, penibil ce am văzut în această seară. Noi am plecat, nu am mai așteptat. Să vezi ce, pe cine să saluți?! Au făcut-o de oaie. Și-au bătut joc de fotbal. Cei de azi nu se pot numi fotbaliști, ci niște jucători rezerve la liga a treia, nicidecum de prima ligă. Am curaj să pun pariu că, dacă îi ducem la liga a treia, nu joacă. Acolo e cu ambiție, nu cu vedetism. Să le fie rușine de atitudinea lor”, a declarat Gheorghe Mustaţă, potrivit fanatik.ro.