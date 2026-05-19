Home | Fotbal | Liga 1 | “Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”

“Ne-am săturat!” Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: “Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie”

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 11:06

Comentarii
Ne-am săturat! Gheorghe Mustaţă a răbufnit, după Hermannstadt – FCSB 2-0: Ruşinea ruşinilor! Au făcut-o de oaie

Gheorghe Mustaţă, la un meci al lui FCSB / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Nord, a avut un mesaj extrem de dur la adresa jucătorilor FCSB-ului, după înfrângerea suferită pe terenul lui Hermannstadt, în ultima etapă a sezonului regulat, scor 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mustaţă i-a criticat pe toţi jucătorii care au evoluat luni seară la Sibiu şi a declarat că nu mai au ce căuta la FCSB, dacă nu vor reuşi să câştige cele două meciuri de baraj şi să obţină calificarea în preliminariile Conference League. FCSB va juca pe 24 mai cu FC Botoşani, iar câştigătoarea acestui meci va întâlni Dinamo, pentru meciul decisiv.

Gheorghe Mustaţă, discurs dur după Hermannstadt – FCSB 2-0! I-a făcut praf pe jucătorii roş-albaştrilor

Liderul galeriei FCSB-ului i-a făcut praf pe jucătorii FCSB-ului şi i-a invitat să plece de la echipă, dacă nu îşi schimbă atitudinea:

“Cei din această seară nu au ce căuta la echipa noastră. Ne-am săturat. Să nu cumva să nu câștige cele două meciuri de baraj. Dacă nu pot ei, ‘salvăm’ noi sezonul ăsta. Așa cum primesc salarii de mii de euro, așa să-și ia borsetele și să o ia mâncând pământul.

Acest sezon, care este rușinea rușinilor, trebuie salvat. Penibil, penibil ce am văzut în această seară. Noi am plecat, nu am mai așteptat. Să vezi ce, pe cine să saluți?! Au făcut-o de oaie. Și-au bătut joc de fotbal. Cei de azi nu se pot numi fotbaliști, ci niște jucători rezerve la liga a treia, nicidecum de prima ligă. Am curaj să pun pariu că, dacă îi ducem la liga a treia, nu joacă. Acolo e cu ambiție, nu cu vedetism. Să le fie rușine de atitudinea lor”, a declarat Gheorghe Mustaţă, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Observator
Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
Fanatik.ro
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
10:12

San Antonio Spurs, debut cu dreptul în finala Conferinţei de Vest! 41 de puncte pentru starul Victor Wembanyama
10:01

Gigi Becali a intrat în direct şi s-a enervat, după ce l-a numit pe Marius Baciu la FCSB: “De ce faci fake news? Eşti cârcotaş”
9:20

VIDEONeymar, în culmea fericirii după ce a fost convocat la naţionala Braziliei! Avertismentul lui Ancelotti
8:58

VIDEOReacţia incredibilă a lui Marcelo când a văzut în direct convocarea lui Neymar pentru Campionatul Mondial
8:36

Denis Alibec a răbufnit după dezastrul care a dus Farul la baraj: “E ruşinos. Ne cerem scuze”
8:16

Basarab Panduru a rămas fără cuvinte după ce Marius Baciu a semnat cu FCSB: “Ce să îţi spun?”
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 3 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 4 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 5 Sibienii au ales înlocuitorul lui Dorinel Munteanu! Un cunoscut antrenor român o va prelua pe Hermannstadt 6 S-au stabilit ziua și ora pentru FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League. Anunțul LPF
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român