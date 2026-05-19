Marius Şumudică a numit antrenorul perfect pentru Rapid: “Îmi doresc mai mult decât să mă întorc eu”

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 11:18

Marius Şumudică, fostul jucător şi antrenor de la Rapid, a surprins atunci când a vorbit despre viitorul echipei din Giuleşti. Costel Gâlcă şi-a anunţat plecarea de la echipă, după ultima etapă a play-off-ului, iar Giovanni Becali, impresarul lui Daniel Pancu, cel care este antrenor la CFR Cluj, a dezvăluit că “Pancone” urmează să revină la Rapid.

Şumudică este de părere că Daniel Pancu este alegerea potrivită pentru Rapid şi a declarat că îşi doreşte foarte mult ca acesta să preia echipa din Giuleşti, chiar mai mult decât îşi doreşte el să revină la Rapid.

Daniel Pancu, dorit de Marius Şumudică la Rapid: “Cred cu sinceritate că va reuşi”

Şumudică este convins că Pancu va avea parte de susţinerea tuturor rapidiştilor, lucru care îl va ajuta să reuşească şi să aibă rezultate în Giuleşti:

“Știi ce îmi doresc în momentul de față? L-am auzit și pe Pancu că dădea nu știu ce interviuri și ce spunea pe acolo. Îmi doresc să vină Pancu la Rapid. Mai mult decât să se întoarcă Șumudică la Rapid vreodată. Asta e dorința mea în momentul de față.

Nu spun mai multe, pentru că eu nu am vorbit niciodată de Pancu și nici nu o să vorbesc. Nu voi vorbi niciodată urât de Pancu. Îmi doresc din suflet să vină Pancu la Rapid. Este momentul lui Pancu la Rapid, n-a fost de 6 ani. Este un antrenor care a dovedit în ultimul mandat că poate să facă și este momentul ca Rapid să facă performanță. Și cred cu sinceritate că dacă Pancu va veni la Rapid, cu sprijinul pe care îl va avea din partea tuturor, va reuși. Și îmi doresc lucrul ăsta”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie's
