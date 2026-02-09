Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai "câinilor", suspendat! - Antena Sport

Dinamo a suferit o lovitură importantă în derby-ul pe care l-a încheiat la egalitate, 1-1, cu Universitatea Craiova.

Chiar căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a încasat cel de al patrulea lui cartonaş galben în campionat şi va fi suspendat pentru meciul “câinilor” cu Unirea Slobozia.

Cătălin Cîrjan va fi suspendat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia

Cîrjan a văzut cartonaşul galben în minutul 59 al derby-ului cu Craiova. Kopic, care a improvizat fericit cu Alberto Soro în atac la derby-ul cu Craiova, spaniolul deschizând scorul, va trebui să găsească înlocuitor şi pentru Cîrjan în meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia. La derby-ul cu Craiova, Kopic l-a folosit pe Soro ca vârf de atac în condiţiile în care Karamoko era suspendat.

Dinamo – Unirea Slobozia se va disputa luni, 16 februarie, de la ora 20:00. Până la acel meci Dinamo va avea un duel foarte important în Cupa României, cu Hermannstadt. Acea partidă se va disputa joi, de la ora 18:00. “Câinii” ţintesc calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

După derby-ul încheiat la egalitate cu Craiova, 1-1, Dinamo a rămas pe locul 3 în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 49 de puncte, fiind la egalitate cu Rapid, care a făcut tot 1-1 în etapa cu numărul 26, acasă, cu Petrolul. Universitatea Craiova e lider în campionat, cu 50 de puncte.