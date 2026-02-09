Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai "câinilor", suspendat! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai “câinilor”, suspendat!

Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai “câinilor”, suspendat!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 23:47

Comentarii
Pierdere uriaşă pentru Dinamo! Unul dintre jucătorii-cheie ai câinilor, suspendat!

Jucătorii lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Craiova / Sport Pictures

Dinamo a suferit o lovitură importantă în derby-ul pe care l-a încheiat la egalitate, 1-1, cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a încasat cel de al patrulea lui cartonaş galben în campionat şi va fi suspendat pentru meciul “câinilor” cu Unirea Slobozia.

Cătălin Cîrjan va fi suspendat la meciul Dinamo – Unirea Slobozia

Cîrjan a văzut cartonaşul galben în minutul 59 al derby-ului cu Craiova. Kopic, care a improvizat fericit cu Alberto Soro în atac la derby-ul cu Craiova, spaniolul deschizând scorul, va trebui să găsească înlocuitor şi pentru Cîrjan în meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia. La derby-ul cu Craiova, Kopic l-a folosit pe Soro ca vârf de atac în condiţiile în care Karamoko era suspendat.

Dinamo – Unirea Slobozia se va disputa luni, 16 februarie, de la ora 20:00. Până la acel meci Dinamo va avea un duel foarte important în Cupa României, cu Hermannstadt. Acea partidă se va disputa joi, de la ora 18:00. “Câinii” ţintesc calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.

După derby-ul încheiat la egalitate cu Craiova, 1-1, Dinamo a rămas pe locul 3 în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 49 de puncte, fiind la egalitate cu Rapid, care a făcut tot 1-1 în etapa cu numărul 26, acasă, cu Petrolul. Universitatea Craiova e lider în campionat, cu 50 de puncte.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Observator
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
23:59
VIDEOPorto – Sporting 1-1, după un derby “nebun”! Luis Suarez a egalat în minutul 90+10, după ce a ratat un penalty
23:37
Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby
23:24
“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!
23:23
România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă
23:06
Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”
23:05
Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 3 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 4 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat 5 “O cam ia razna!” Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: “Foarte grav” 6 Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt