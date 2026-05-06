Plecare de ultimă oră de la CFR Cluj! Anunțul venit din Gruia: „Mult succes în continuare”

După nouă ani petrecuți în cadrul clubului CFR Cluj, Bogdan Mara a părăsit gruparea „feroviară”, acolo unde a ocupat în tot acest timp funcția de director sportiv.
Oficialul ardelenilor făcuse anunțul încă de marți dimineață, când a explicat și de ce a luat decizia de a pleca de la CFR, după numeroase trofee câștigate.
Bogdan Mara a plecat de la CFR Cluj
Bogdan Mara a părăsit oficial CFR Cluj, anunțul oficial fiind făcut de gruparea din Gruia în cursul zilei de miercuri. După nouă ani petrecuți în sânul „feroviarilor”, acesta a luat decizia de a pleca, după zvonurile privind revenirea lui Marian Copilu.
„Mulțumim pentru tot, Bogdan Mara!
Clubul CFR 1907 Cluj și directorul sportiv Bogdan Mara au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit în Gruia în 2017, Bogdan Mara a contribuit la câștigarea a 5 titluri de campioană, o Cupă și două Supercupe ale României.
Îi mulțumim pentru profesionalismul și dedicarea din toți acești ani și îi urăm mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
