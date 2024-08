"Plecaţi acasă! V-aţi obişnuit că asta e Barcelona!" Gică Hagi s-a prăbuşit emoţional şi şi-a ieşit din minţi: "Aduceţi bani" - Antena Sport

Meciul de la Ovidiu a fost întrerupt de două ori. Întâi a picat nocturna, după care a început o furtună năprasnică şi arbitrul i-a trimis pe jucători la vestiare. În cele din urmă, Farul s-a impus şi a părăsit ultimul loc din Liga 1. Acum se pregăteşte pentru o deplasare „de foc”. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează confruntarea din Ghencea cu campioana en-titre, FCSB.

Gică Hagi, încântat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României

Fericit că a reuşit să „spargă gheaţa” în Liga 1, Gică Hagi a vorbit şi despre negocierile dintre Mircea Lucescu şi oficialii Federaţiei.

„Greu, cum am zis înainte de meci, toate meciurile sunt grele. Am câştigat, sunt fericit. Trebuie să mergem înainte, să schimbăm lucrurile, că trebuiau schimbate. Dar fotbalul e imprevizibil, nu poţi să controlezi totul. Astăzi am muncit mult, s-au bătut, am făcut ce trebuie.

Orice jucător are nevoie de reuşite. Asta le-am spus, nu contează câte mingi greşeşti, contează cum o iei. Am stat să discut cu fiecare în parte. Am încercat să le zic să fim noi, echipa care ştie să joace fotbal.

Eu cred că Bălaşa a făcut un meci extraordinar. Am avut ghinion, s-au accidentat şi el şi Iancu. Sunt jucători care au talent, pe care îi cunoaştem foarte bine. Vrem să arătăm mai bine, să fim cei care avem identitatea noastră. Trebuie să jucăm fotbal, chiar dacă e presiune, chiar dacă e moment dificil.

La Galaţi am dominat echipa de pe primul loc. Arătăm că avem ceva, dar e de muncă până să închegăm un vestiar foarte bun. Sunt jucători care nu au minute, care nu au mai jucat de doi ani. Ştiu că sunt fotbalişti foarte buni, sunt campioni. Sunt jucători foarte buni. Lipseşte Larie, a avut acest ghinion iar. Trebuie să reacţionăm, să găsim soluţii şi să mergem înainte. Ăsta e fotbalul. Să ai o bună mentalitate!

Numai în capul şi în pielea mea să nu fii, vă daţi seama. Cu clima nu te bagi, dar tot stăteam, mă gândeam, până la urmă s-a terminat bine. Mă duc să dorm liniştit acasă.