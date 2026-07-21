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CFR Cluj a scăpat de interdicţia la transferuri, dar jucătorii au primit o veste proastă înaintea duelului european

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iulie 2026, 20:48

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CFR Cluj a scăpat de interdicţia la transferuri, dar jucătorii au primit o veste proastă înaintea duelului european

CFR Cluj, după un gol primit cu Oţelul / Sport Pictures

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CFR Cluj a scăpat de interdicţia la transferuri, a şi prezentat oficial un jucător, pe portughezul Bruno Costa, dar jucătorii formaţiei din Gruia au primit şi o veste proastă înaintea duelului cu Alashktert, din Armenia.

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Din informaţiile AntenaSport, clubul nu a reuşit să facă rost de bani pentru a pleca în Armenia cu charterul, aşa că jucătorii şi staff-ul vor călători cu un avion de linie. Cel mai probabil CFR Cluj va zbura cu escală, mai întâi către Istanbul şi apoi spre Armenia.

CFR Cluj merge cu un avion de linie în Armenia

CFR Cluj a debutat cu stângul în noul sezon, 1-2 cu Oţelul în deplasare. A fost şi primul meci oficial pentru portughezul Antonio Folha pe banca echipei din Gruia.

Alashkert – CFR Cluj se dispută joi, de la ora 18:00. Returul va avea loc cu o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Gruia, de la 21:30. După turul din Armenia CFR Cluj va juca acasă cu Voluntari luni, 27 iulie, de la 18:30.

Alashkert s-a clasat pe locul 4 în campionatul Armeniei în sezonul trecut. CFR Cluj s-a clasat pe 3.

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