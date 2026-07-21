Vestea momentului după Campionatul Mondial! La 40 de ani, Luka Modric semnează

Luka Modric este gata să continue în fotbalul profesionist, asta deși va împlini vârsta de 41 de ani pe data de 9 septembrie. Mijlocașul croat nu s-a gândit deloc la retragere după Campionatul Mondial și este gata să își pună semnătura pe un nou contract.

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Concret, acesta a fost convins de Ruben Amorim, noul antrenor al celor de la AC Milan, să continue la legendara formație din Serie A, pentru încă un sezon.

Luka Modric va semna cu AC Milan

Luka Modric va continua și din sezonul următor, asta după ce a ajuns la un acord cu AC Milan pentru un contract valabil pe un an. Legendarul mijlocaș croat a fost convins de Ruben Amorim să rămână la gruparea din Serie A și să îl ajute în primul său sezon pe banca „diavolului milanez”.

Deși va împlini vârsta de 41 de ani pe data de 9 septembrie, Modric va evolua și în stagiunea viitoare la cel mai înalt nivel, în primul eșalon al fotbalului italian.

De când a ajuns în Serie A, Luka Modric a adunat în total 37 de partide în tricoul celor de la AC Milan. Croatul a marcat de două ori și a oferit și trei pase de gol.