Prima reacţie a lui Kurt Zouma după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj! - Antena Sport

CFR Cluj a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor prin aducerea lui Kurt Zouma (30 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com.

Zouma a evoluat ultima oară la formaţia saudită Al Orubah, care îl împrumutase de la West Ham. Zouma a semnat cu CFR Cluj fără ca ardelenii să plătească nicio sumă de transfer. Jucător cu 11 prezenţe în naţionala Franţei, pentru care a marcat şi un gol, Zouma a cucerit două titluri cu Chelsea în Premier League şi Liga Campionilor şi Supercupa Europei, cu aceeaşi echipă, în 2021. El a câştigat şi Conference League în 2023, cu West Ham.

Mesajul lui Kurt Zouma pentru fanii lui CFR Cluj

”Salutare, CFR-işti! Sunt foarte fericit să fiu aici! Şi sunt pregătit să dau totul pe teren pentru echipă! Ne vedem la stadion în curând”, le-a transmis Kurt Zouma fanilor lui CFR Cluj, într-un clip postat pe TikTok de echipa din Gruia.

Kurt Zouma a semnat pe două sezoane cu CFR Cluj, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Sezonul trecut, Zouma a evoluat în 19 partide pentru Al Orubah în prima ligă a Arabiei Saudite, marcând un gol. A jucat şi într-un meci în Cupa Regelui. În sezonul 2023 – 2024, Zouma a evoluat în 33 de partide pentru West Ham în Premier League, marcând 3 goluri.

Neluţu Varga s-a declarat foarte fericit că a reuşit acest transfer. Zouma este cel mai valoros jucător din Liga 1, el fiind cotat la 10 milioane de euro de transfermarkt.com. Darius Olaru a căzut pe locul 2 în topul celor mai valoroşi jucători din Liga 1, el fiind cotat la 7.5 milioane de euro.