Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prima reacţie a lui Kurt Zouma după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Prima reacţie a lui Kurt Zouma după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj!
Foto

Prima reacţie a lui Kurt Zouma după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 12:06

Comentarii
Prima reacţie a lui Kurt Zouma după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj!
galerie foto Galerie (4)

Kurt Zouma / Facebook CFR Cluj

CFR Cluj a reuşit o lovitură importantă pe piaţa transferurilor prin aducerea lui Kurt Zouma (30 de ani), jucător cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zouma a evoluat ultima oară la formaţia saudită Al Orubah, care îl împrumutase de la West Ham. Zouma a semnat cu CFR Cluj fără ca ardelenii să plătească nicio sumă de transfer. Jucător cu 11 prezenţe în naţionala Franţei, pentru care a marcat şi un gol, Zouma a cucerit două titluri cu Chelsea în Premier League şi Liga Campionilor şi Supercupa Europei, cu aceeaşi echipă, în 2021. El a câştigat şi Conference League în 2023, cu West Ham.

Mesajul lui Kurt Zouma pentru fanii lui CFR Cluj

Salutare, CFR-işti! Sunt foarte fericit să fiu aici! Şi sunt pregătit să dau totul pe teren pentru echipă! Ne vedem la stadion în curând”, le-a transmis Kurt Zouma fanilor lui CFR Cluj, într-un clip postat pe TikTok de echipa din Gruia.

Kurt Zouma a semnat pe două sezoane cu CFR Cluj, cu opțiunea de prelungire pe încă două stagiuni. Sezonul trecut, Zouma a evoluat în 19 partide pentru Al Orubah în prima ligă a Arabiei Saudite, marcând un gol. A jucat şi într-un meci în Cupa Regelui. În sezonul 2023 – 2024, Zouma a evoluat în 33 de partide pentru West Ham în Premier League, marcând 3 goluri.

Neluţu Varga s-a declarat foarte fericit că a reuşit acest transfer. Zouma este cel mai valoros jucător din Liga 1, el fiind cotat la 10 milioane de euro de transfermarkt.com. Darius Olaru a căzut pe locul 2 în topul celor mai valoroşi jucători din Liga 1, el fiind cotat la 7.5 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Cifrele lui Kurt Zouma

  • Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
  • Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
  • Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
  • Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
  • West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
  • Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol

 

+(4)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
11:45
Carlo Ancelotti a reacţionat după declaraţiile lui Neymar! De ce nu l-a convocat la naţionala Braziliei
11:17
“Poate să se supere nea Mircea” Adrian Mutu a spus ce jucător din Liga 1 trebuia convocat la naţională!
10:55
Rareş Pop a fost convocat la naţionala de tineret pentru meciurile cu Kosovo şi San Marino
10:40
“E ultimul preţ” Suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga lui Gigi Becali, pentru un nou transfer de la CFR la FCSB
10:04
OFICIAL | Jucătorul convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu după accidentarea lui Borza!
9:52
Ianis Hagi, propus la Legia încă de dinainte de venirea lui Edi Iordănescu! Un alt transfer a blocat mutarea
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 5 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 6 Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă
Citește și