Inter - Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei - Antena Sport

Inter joacă pe teren propriu contra celor de la Venezia, pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Partida de pe ”Giuseppe Meazza” este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu vine după o serie de trei victorii consecutive. De asemenea, formația din Serie A a înregistrat patru victorii în ultimele patru jocuri directe cu Venezia.

Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00)

Cupa Italiei este un obiectiv pentru Cristi Chivu la Inter, iar duelul cu Venezia va fi tratat cu seriozitate de gruparea pregătită de tehnicianul român. Aflată în liga a doua a Italiei, Venezia vine după trei victorii la rând și are un singur gol primit.

De partea cealaltă, formația de pe ”Giuseppe Meazza” vine după succesul din deplasare pe terenul nou promovatei Pisa, scor 2-0. Matteo Darmian, Di Gennaro, Dumfries și Palacios sunt indisponibili pentru această partidă.