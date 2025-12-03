Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Inter - Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei

Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 16:11

Comentarii
Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00). Echipa lui Cristi Chivu joacă pentru calificarea în sferturile Cupei

Cristian Chivu / Profimedia

Inter joacă pe teren propriu contra celor de la Venezia, pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Partida de pe ”Giuseppe Meazza” este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adversara echipei antrenate de Cristi Chivu vine după o serie de trei victorii consecutive. De asemenea, formația din Serie A a înregistrat patru victorii în ultimele patru jocuri directe cu Venezia.

Inter – Venezia LIVE SCORE (22:00)

Cupa Italiei este un obiectiv pentru Cristi Chivu la Inter, iar duelul cu Venezia va fi tratat cu seriozitate de gruparea pregătită de tehnicianul român. Aflată în liga a doua a Italiei, Venezia vine după trei victorii la rând și are un singur gol primit.

De partea cealaltă, formația de pe ”Giuseppe Meazza” vine după succesul din deplasare pe terenul nou promovatei Pisa, scor 2-0. Matteo Darmian, Di Gennaro, Dumfries și Palacios sunt indisponibili pentru această partidă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
15:50
Variantă surpriză pentru Denis Alibec. Transferat de Rapid? Ce spune Victor Angelescu
15:23
Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina
14:51
Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren
14:41
FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
14:16
VideoGrand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu
14:16
Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă”
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz