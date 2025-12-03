Dani Coman a anunțat obiectivul îndrăzneț al FC Argeș: „Să țineți minte” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dani Coman a anunțat obiectivul îndrăzneț al FC Argeș: „Să țineți minte”

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 19:02

Dani Coman / SPORT PICTURES

FC Argeș a învins marți seară Rapid și a făcut un pas important către calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Echipa antrenată de Bogdan Andone este implicată și în lupta pentru play-off, fiind pe locul cinci după 18 etape.

Dani Coman a vorbit despre parcursul entuziasmant al echipei piteștene din acest sezon și a transmis care ar fi obiectivul îndrăzneț pentru această stagiune.

FC Argeș, prezență în cupele europene? Ce spune Dani Coman

Deși este proaspăt promovată în Liga 1, FC Argeș luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off și este cu un pas în sferturile de finală ale Cupei României, după două victorii în primele două jocuri.

Dani Coman este convins că echipa sa poate lupta și pentru prezența în cupele europene, dacă piteștenii vor reuși performanța de a prinde play-off-ul.

„Dacă ne va ajuta Dumnezeu să intrăm în play-off, să țineți minte, FC Argeș se va bate pentru cupele europene. Mâine (n.r. joi) avem o întâlnire pentru a discuta despre licența pentru cupele europene.

Din punctul meu de vedere, este clar că o să o avem. Trebuie să facem eforturi pentru a avea licența. Vom vedea unde vom juca în cupele europene, pe ce stadion. Important este să ajungem în play-off. Pentru Argeș va fi mai greu să intre în play-off decât să joace în cupele europene.

În momentul de față, nu. Nu luăm în calcul să jucăm la Târgoviște. Ați văzut cum arată gazonul la Mioveni. S-au făcut eforturi ca noi să avem cele mai bune condiții la Mioveni. Rămân la părerea că orice echipă va rămâne în play-out, orice echipă se va lupta să evite retrogradarea, indiferent de numele ei”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine voteazăCe surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
