Dani Coman a anunțat obiectivul îndrăzneț al FC Argeș: „Să țineți minte” - Antena Sport

FC Argeș a învins marți seară Rapid și a făcut un pas important către calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Echipa antrenată de Bogdan Andone este implicată și în lupta pentru play-off, fiind pe locul cinci după 18 etape.

Dani Coman a vorbit despre parcursul entuziasmant al echipei piteștene din acest sezon și a transmis care ar fi obiectivul îndrăzneț pentru această stagiune.

FC Argeș, prezență în cupele europene? Ce spune Dani Coman

Deși este proaspăt promovată în Liga 1, FC Argeș luptă cu șanse reale pentru calificarea în play-off și este cu un pas în sferturile de finală ale Cupei României, după două victorii în primele două jocuri.

Dani Coman este convins că echipa sa poate lupta și pentru prezența în cupele europene, dacă piteștenii vor reuși performanța de a prinde play-off-ul.

„Dacă ne va ajuta Dumnezeu să intrăm în play-off, să țineți minte, FC Argeș se va bate pentru cupele europene. Mâine (n.r. joi) avem o întâlnire pentru a discuta despre licența pentru cupele europene.