Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt" Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru "Briliant" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant”

“Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt” Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru “Briliant”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 decembrie 2025, 17:16

Comentarii
Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru Briliant

Adrian Mutu / Sport Pictures

Dani Coman (46 de ani) e de părere că Adrian Mutu (46 de ani) ar lua o decizie bună dacă ar merge la Hermannstadt, în ciuda faptului că formaţia sibiană e în acest moment pe locul 15 în Liga 1, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a. Hermannstadt s-a despărţit de Marius Măldărăşanu din pricina rezultatelor slabe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hermannstadt a acumulat numai 12 puncte în 18 etape. “Lanterna” Metaloglobus are 8 puncte. Sibienii sunt la 4 puncte de Csikszereda, formaţia aflată pe primul loc de baraj.

Dani Coman îl sfătuieşte pe Adrian Mutu să meargă la Hermannstadt

“(n.r: L-ai vedea pe Mutu la Hermannstadt?) Ar fi bine pentru cariera lui să reintre în circuit, pentru că are o perioadă lungă de când nu a mai antrenat.

Îl văd antrenor la Hermannstadt pentru că, orice mi-ar spune oricine, Hermannstadt nu e echipă de locul 15. Ar trebui să se lupte pentru play-off.

Au stadion, au suporteri. Mai departe, nu ştiu ce se întâmplă acolo pentru că nu e treaba mea”, a declarat preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Hermannstadt a fost “campioana” play-out-ului în sezonul trecut. Sibienii au acumulat 36 de puncte în play-out, cu unul mai mult decât Oţelul. Sibienii au jucat şi finala Cupei României, pe care au pierdut-o, cu 3-2, cu CFR Cluj. Pe banca ardelenilor se afla Dan Petrescu.

Adrian Mutu nu a mai pregătit nicio echipă de la mijlocul lunii martie, atunci când s-a despărţit de Petrolul. De atunci, “Briliantul” s-a ocupat de şcoala lui de fotbal.

Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine voteazăCe surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
Fanatik.ro
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
18:36
Fotbalistul transferat de FCSB cu 1,3 milioane de euro, inexistent de la plecarea din România
18:34
O nouă pierdere importantă pentru Dinamo! Un titular s-a accidentat la încălzirea meciului cu Farul
18:30
LIVE SCOREFarul – Dinamo 0-0, în Cupa României. De la 21:00 se joacă UTA – FCSB
18:21
„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce
18:08
Genoa, umilită de Atalanta în Cupa Italiei! Ce notă a primit Nicolae Stanciu, care a evoluat 71 de minute
17:57
Gheorghe Tadici, reacţie dură după ce a fost acuzat că pariază! Antrenorul, implicat într-un scandal uriaş
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 6 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz