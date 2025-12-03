"Ar fi bine pentru Mutu să meargă la Hermannstadt" Sfatul unui preşedinte din Liga 1 pentru "Briliant" - Antena Sport

Dani Coman (46 de ani) e de părere că Adrian Mutu (46 de ani) ar lua o decizie bună dacă ar merge la Hermannstadt, în ciuda faptului că formaţia sibiană e în acest moment pe locul 15 în Liga 1, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a. Hermannstadt s-a despărţit de Marius Măldărăşanu din pricina rezultatelor slabe.
Hermannstadt a acumulat numai 12 puncte în 18 etape. “Lanterna” Metaloglobus are 8 puncte. Sibienii sunt la 4 puncte de Csikszereda, formaţia aflată pe primul loc de baraj.
Dani Coman îl sfătuieşte pe Adrian Mutu să meargă la Hermannstadt
“(n.r: L-ai vedea pe Mutu la Hermannstadt?) Ar fi bine pentru cariera lui să reintre în circuit, pentru că are o perioadă lungă de când nu a mai antrenat.
Îl văd antrenor la Hermannstadt pentru că, orice mi-ar spune oricine, Hermannstadt nu e echipă de locul 15. Ar trebui să se lupte pentru play-off.
Au stadion, au suporteri. Mai departe, nu ştiu ce se întâmplă acolo pentru că nu e treaba mea”, a declarat preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, pentru digisport.ro.
Hermannstadt a fost “campioana” play-out-ului în sezonul trecut. Sibienii au acumulat 36 de puncte în play-out, cu unul mai mult decât Oţelul. Sibienii au jucat şi finala Cupei României, pe care au pierdut-o, cu 3-2, cu CFR Cluj. Pe banca ardelenilor se afla Dan Petrescu.
Adrian Mutu nu a mai pregătit nicio echipă de la mijlocul lunii martie, atunci când s-a despărţit de Petrolul. De atunci, “Briliantul” s-a ocupat de şcoala lui de fotbal.
