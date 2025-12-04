Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap” - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap"

Cupa României

Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 0:08

Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: M-a dat peste cap”

Adrian Mihalcea, antrenor UTA / SPORT PICTURES

UTA a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa a doua a grupelor Cupei României, reușind să o învingă pe FCSB pe teren propriu cu scorul de 3-0.

Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc perfect, însă tehnicianul arădenilor a amânat sărbătoarea, după ce Alex Matei a suferit o accidentare cumplită în finalul partidei.

Adrian Mihalcea, afectat de accidentarea lui Alex Matei

Deși a învins în premieră FCSB în calitate de antrenor, Adrian Mihalcea a avut o bucurie reținută la finalul partidei în care a învins campioana ultimelor două sezoane de Liga 1.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un mesaj de încurajare pentru Alex Matei, fotbalistul intrat pe finalul meciului și care a ieșit pe targă în lacrimi, după ce a suferit o accidentare gravă.

„Este prima dată când am bătut-o pe FCSB ca antrenor. A fost un meci de Cupă. E bine că am câștigat. Din păcate, accidentarea lui Matei m-a dat peste cap. Trebuie să aibă puterea să treacă peste.

Noi rămânem cu această șansă de a ieși din grupe și vrem să o fructificăm. Este o competiție care ne interesează. Sunt momente plăcute, dar am și trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

Îmi pare bine că ne-am revenit. Ne dorim să ne menținem pe aceeași linie. Încercăm să ne întărim și în perioada de transferuri în iarnă pentru a face față pe două fronturi”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro

