Adrian Mihalcea, afectat deși a învins în premieră FCSB: „M-a dat peste cap” - Antena Sport

UTA a produs una dintre cele mai mari surprize din etapa a doua a grupelor Cupei României, reușind să o învingă pe FCSB pe teren propriu cu scorul de 3-0.

Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc perfect, însă tehnicianul arădenilor a amânat sărbătoarea, după ce Alex Matei a suferit o accidentare cumplită în finalul partidei.

Adrian Mihalcea, afectat de accidentarea lui Alex Matei

Deși a învins în premieră FCSB în calitate de antrenor, Adrian Mihalcea a avut o bucurie reținută la finalul partidei în care a învins campioana ultimelor două sezoane de Liga 1.

Tehnicianul „Bătrânei Doamne” a avut un mesaj de încurajare pentru Alex Matei, fotbalistul intrat pe finalul meciului și care a ieșit pe targă în lacrimi, după ce a suferit o accidentare gravă.

„Este prima dată când am bătut-o pe FCSB ca antrenor. A fost un meci de Cupă. E bine că am câștigat. Din păcate, accidentarea lui Matei m-a dat peste cap. Trebuie să aibă puterea să treacă peste.