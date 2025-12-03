Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş - FCSB şi Dinamo - U Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş - FCSB şi Dinamo - U Cluj

Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş – FCSB şi Dinamo – U Cluj

Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş – FCSB şi Dinamo – U Cluj

Publicat: 3 decembrie 2025, 22:15

Programul primei etape a Ligii 1 din 2026! Când se joacă Argeş – FCSB şi Dinamo – U Cluj

Imagine din meciul tur al lui FC Argeş cu FCSB / Sport Pictures

LPF a anunţat, miercuri, programul etapei a 22-a a Ligii 1, prima din 2026. Meciurile se vor disputa în perioada 16-19 ianuarie.

FC Argeş – FCSB se va disputa sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:30, în timp ce Dinamo o va întâlni pe U Cluj duminică, 18 ianuarie, tot de la 20:30.

Programul primei etape din 2026 a Ligii 1

Vineri, 16 ianuarie

Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus Bucureşti

Sâmbătă, 17 ianuarie

Ora 13.30 Unirea Slobozia – UTA Arad

Ora 18.00 Farul Constanţa – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Argeş – FCSB

Duminică, 18 ianuarie

Ora 15.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoşani

Ora 17.45 CFR 1907 Cluj – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 Dinamo Bucureşti – Universitatea Cluj

Luni, 19 ianuarie

Ora 20.00 Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

