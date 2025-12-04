"3 puncte" Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu a ţinut cont că echipa lui a fost umilită de UTA şi a anunţat că nu acceptă altceva decât 3 puncte în derby-ul cu Dinamo.
FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Gigi Becali a anunţat că nu merge la derby-ul cu Dinamo! Când se va mai duce pe stadion patronul FCSB-ului
Întrebat dacă va merge la meci, Gigi Becali a transmis că nu se va duce. De altfel, Gigi Becali a anunţat că a decis să nu mai meargă la meciuri decât dacă echipa sa va fi campioană. Chiar dacă a fost la deplasarea cu PAOK, atunci când FCSB a câştigat, Becali a subliniat că va evita în mod special să meargă la meciurile echipei sale din străinătate.
“(n.r: Ce cereţi de la echipa dumneavoastră la meciul cu Dinamo?) N-am decât 3 puncte (n.r: să ceară), ce altceva? Echipa şi-a revenit. Tănase, Olaru şi-au revenit. Jucăm acasă.
(n.r: Credeţi că în momentul ăsta Dinamo are un joc mai bun decât FCSB?) Niciodată în viaţa vieţilor ei nu poate să fie (n.r: peste FCSB). Ca să ai un joc mai bun trebuie să ai jucători mai valoroşi. Care?
I-am văzut cu Farul (n.r: pe jucătorii lui), mi-a plăcut ce am văzut.
(n.r: Veniţi la meci?) Nu mai merg eu la meciuri. Ce să mă mai duc la meciuri? Stau acasă. Mai merg la meciuri doar în Champions League. Sau doar în ultimele etape, dacă suntem campioni.
Cel mai urât lucru ca patron e să te duci la meci, să iei bătaie şi să te întorci acasă. Să te mai duci şi în străinătate. Eu nu vreau. Stau în pat frumos, mă relaxez, ce să stau pe avioane 7 ore, îmi văd de treaba mea.
Am început să am încredere în echipă. Nu au cum să ne bată (n.r: Dinamo)”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
Cu o echipă improvizată, FCSB a fost umilită de UTA Arad, care a învins-o cu 3-0
Formaţia FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026. Campioana României i-a menajat pe titulari pentru a-i avea proaspeţi cu Dinamo.
FCSB a jucat în inferioritate numerică din minutul 34, când a fost eliminat Necşulescu.
Golurile au fost marcate de Costache ’54, Coman ’61 şi Alomerovic ‘90+4.
În aceeaşi grupă, Gloria Bistriţa a învins în deplasare Sănătatea Cluj, scor 2-1.
Tot în Grupa B, joi, la ora 21:00, este programată confruntarea Petrolul – Universitatea Craiova.
UTA Arad este lider în clasamentul grupei, cu 4 puncte, iar FCSB este pe 3, cu trei puncte. Poziţia a doua este ocupată de Universitatea Craiova, care are tot trei puncte.
