"3 puncte" Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu a ţinut cont că echipa lui a fost umilită de UTA şi a anunţat că nu acceptă altceva decât 3 puncte în derby-ul cu Dinamo.

FCSB – Dinamo se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Gigi Becali a anunţat că nu merge la derby-ul cu Dinamo! Când se va mai duce pe stadion patronul FCSB-ului

Întrebat dacă va merge la meci, Gigi Becali a transmis că nu se va duce. De altfel, Gigi Becali a anunţat că a decis să nu mai meargă la meciuri decât dacă echipa sa va fi campioană. Chiar dacă a fost la deplasarea cu PAOK, atunci când FCSB a câştigat, Becali a subliniat că va evita în mod special să meargă la meciurile echipei sale din străinătate.

“(n.r: Ce cereţi de la echipa dumneavoastră la meciul cu Dinamo?) N-am decât 3 puncte (n.r: să ceară), ce altceva? Echipa şi-a revenit. Tănase, Olaru şi-au revenit. Jucăm acasă.

(n.r: Credeţi că în momentul ăsta Dinamo are un joc mai bun decât FCSB?) Niciodată în viaţa vieţilor ei nu poate să fie (n.r: peste FCSB). Ca să ai un joc mai bun trebuie să ai jucători mai valoroşi. Care?