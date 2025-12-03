Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ” - Antena Sport

UTA a produs surpriza zilei în Cupa României și a „demolat-o” pe FCSB, într-un meci încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei antrenate de Adrian Mihalcea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arădenii au fost mai reținuți în a sărbători victoria, asta după ce Alex Matei a suferit o accidentare teribilă în finalul partidei. Acesta a fost scos pe targă de pe teren.

Alexandru Pantea, cu gândul la derby-ul cu Dinamo

Cu o echipă în care și-au făcut loc mai mulți juniori, FCSB a pierdut fără drept de apel în deplasare la Arad. Campioana României nu a găsit drumul spre gol și a încasat trei într-o repriză.

Căpitan în disputa pierdută de Elias Charalambous, Alexandru Pantea a vorbit mai mult despre derby-ul de sâmbătă cu Dinamo, dar a transmis și ce șanse mai are echipa sa de a merge mai departe.

„Nu a fost o partidă foarte bună pentru noi. Trebuie să strângem rândurile pentru că ne așteaptă un meci foarte greu cu Dinamo. Trebuie să ne luăm revanșa. Trebuie să luăm cele trei puncte. Îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare.