Florin Gardoș a numit „cel mai bun produs de export din fotbalul românesc” - Antena Sport

Retras din fotbal în vara anului 2023, Florin Gardoș rămâne aproape de fotbalul românesc, fiind un susținător declarat al campioanei FCSB. Fostul fundaș al roș-albaștrilor a vorbit recent despre Daniel Bîrligea.

Concret, Gardoș este de părere că FCSB are în curtea sa cel mai bun produs de export pe care fotbalul românesc îl poate propune în momentul de față.

Daniel Bîrligea, cel mai bun produs de export al României

Chiar dacă cifrele sale din acest sezon sunt departe de cele din stagiunea precedentă, Daniel Bîrligea rămâne unul dintre cei mai valoroși jucători ai celor de la FCSB și ai fotbalului românesc.

Florin Gardoș îl apreciază pe atacantul sosit în vara anului 2024 de la CFR Cluj și a transmis că fotbalistul în vârstă de 25 de ani este cel mai bun produs de export al campioanei României.

„Bîrligea, care nu e în meciul ăsta (n.r. – cu Dinamo), este din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, cel mai bun produs de export pe care-l are fotbalul românesc.