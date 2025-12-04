Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” - Antena Sport

FCSB a pierdut fără drept de apel partida cu UTA, din etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a jucat cu un prim 11 experimental, iar lucrul acesta s-a văzut în evoluția echipei.
Gruparea roș-albastră a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce debutantul Robert Necșulescu a încasat un cartonaș roșu, pentru un fault imprudent.
Elias Charalambous, nemilos la adresa arbitrajului
FCSB tremură pentru calificarea în sferturile Cupei României, după ce a suferit o înfrângere categorică în fața celor de la UTA. Gruparea roș-albastră nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.
Elias Charalambous a tras concluziile după fluierul final și a vorbit despre arbitraj. Tehnicianul a acuzat un fault în atac la reușita prin care arădenii au deschis scorul.
„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele.
Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul.
Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el. Astăzi a fost ceva important pentru academie”.
Elias Charalambous: „Pentru noi fiecare meci este ca o finală”
„Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate jocul de azi nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională.
(n.r. meciul cu Dinamo) E un meci important pentru noi. Avem nevoie de puncte. Pentru noi fiecare meci este ca o finală.
Sper că tânărul care s-a accidentat nu are ceva grav și îi doresc recuperare cât mai rapidă. Asta e cel mai important, ca jucatorii să fie sănătoși, indiferent că sunt de la noi sau de la adversari”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
- Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ”
- Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente
- Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat
- “Nu îi duce bibilica” Gigi Becali, derapaj după ce FCSB a fost umilită în Cupă: “Îşi bat joc”
- UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad