Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” - Antena Sport

FCSB a pierdut fără drept de apel partida cu UTA, din etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a jucat cu un prim 11 experimental, iar lucrul acesta s-a văzut în evoluția echipei.

Gruparea roș-albastră a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce debutantul Robert Necșulescu a încasat un cartonaș roșu, pentru un fault imprudent.

Elias Charalambous, nemilos la adresa arbitrajului

FCSB tremură pentru calificarea în sferturile Cupei României, după ce a suferit o înfrângere categorică în fața celor de la UTA. Gruparea roș-albastră nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.

Elias Charalambous a tras concluziile după fluierul final și a vorbit despre arbitraj. Tehnicianul a acuzat un fault în atac la reușita prin care arădenii au deschis scorul.

„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele.