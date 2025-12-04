Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault” - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 0:02

Comentarii
Elias Charalambous a făcut praf arbitrajul, după 0-3 cu UTA: Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a pierdut fără drept de apel partida cu UTA, din etapa a doua a grupelor Cupei României. Campioana din Liga 1 a jucat cu un prim 11 experimental, iar lucrul acesta s-a văzut în evoluția echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea roș-albastră a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce debutantul Robert Necșulescu a încasat un cartonaș roșu, pentru un fault imprudent.

Elias Charalambous, nemilos la adresa arbitrajului

FCSB tremură pentru calificarea în sferturile Cupei României, după ce a suferit o înfrângere categorică în fața celor de la UTA. Gruparea roș-albastră nu a avut nicio șansă în fața formației antrenate de Adrian Mihalcea.

Elias Charalambous a tras concluziile după fluierul final și a vorbit despre arbitraj. Tehnicianul a acuzat un fault în atac la reușita prin care arădenii au deschis scorul.

„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele. 

Reclamă
Reclamă

Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul.

Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el. Astăzi a fost ceva important pentru academie”.

Elias Charalambous: „Pentru noi fiecare meci este ca o finală”

„Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate jocul de azi nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională. 

Cu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţiCu cât se vând garsonierele tip "cutii de chibrit" din Chiajna. Au 22 de metri pătraţi
Reclamă

(n.r. meciul cu Dinamo) E un meci important pentru noi. Avem nevoie de puncte. Pentru noi fiecare meci este ca o finală. 

Sper că tânărul care s-a accidentat nu are ceva grav și îi doresc recuperare cât mai rapidă. Asta e cel mai important, ca jucatorii să fie sănătoși, indiferent că sunt de la noi sau de la adversari”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Observator
Telefoane şi electrocasnice, luate în rate şi duse imediat la amanet. Noua tactică a escrocilor
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Fanatik.ro
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
0:00 4 dec.
“3 puncte” Gigi Becali nu s-a dezminţit înainte de derby-ul cu Dinamo! Patronul FCSB a luat o decizie radicală
23:50
Inter – Venezia 5-1. Echipa lui Chivu şi-a “zdrobit” adversara şi s-a calificat în sferturile Cupei Italiei
23:44
Căpitanul de la Arad al FCSB-ului, concluzii după eșecul dureros cu UTA: „Trebuie să punem capul în pământ”
23:38
Uluitor! Ce putea să facă jucătoarea lăsată acasă de Ovidiu Mihăilă, în timp ce România juca “finala” cu Ungaria
23:36
Accidentare horror în UTA – FCSB 3-0! Diagnostic teribil: ruptură de ligamente
23:16
Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 3 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 4 De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul 5 “N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur”. Diego Simeone, “vrăjit” de un star al Barcelonei în derby 6 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte