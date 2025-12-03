De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost "mandatat" să-i ţină locul - Antena Sport

Nicola Pietrangeli, fostul legendar jucător italian de tenis, a murit luni, la vârsta de 92 de ani. De-a lungul carierei, Pietrangeli a cucerit de două ori titlul de la Roland Garros, la edițiile din 1959 și 1960. Totodată, el este primul italian din istorie care s-a impus la un Grand Slam.

Pietrangeli a avut o relaţie deosebită cu Ion Ţiriac, dar şi cu Ilie Năstase. Cum Ţiriac a fost ocupat cu afacerile, el i-a spus lui Năstase să meargă la înmmormântare şi să transmită condoleanţe şi din partea lui.

Ilie Năstase e cel care a făcut dezvăuirea. El a declarat că va fi prezent la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, unde îl va reprezenta și pe Ion Țiriac. „Sunt la Milano, am fost la Consulatul de la Milano. Plec de aici la Roma, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Domnul Țiriac nu poate veni, dar m-a trimis pe mine”, a afirmat Ilie Năstase pentru Pro Sport.

“Ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe Ion (n.r. – Țiriac). Tatăl lui era reprezentantul firmei Lacoste. Noi nu prea aveam echipament și ne-a oferit chipament. Țin minte că acela a fost primul meu echipament. Eram prieteni foarte buni. Vine și prințul Albert de Monaco la Roma, la înmormântare”, a adăugat Ilie Năstase.

Nicola Pietrangeli a câștigat 44 de titluri ATP și a fost cel mai sus pe locul 3 mondial, în 1959.Și-a mai trecut în cont două titluri majore, ambele tot la Roland Garros: dublu masculin în 1959 și dublu mixt în 1958.