Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost "mandatat" să-i ţină locul - Antena Sport

Home | Extra | De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul

De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost “mandatat” să-i ţină locul

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 13:05

Comentarii
De ce nu a mers Ion Țiriac la înmormântarea bunului său prieten. Ilie Năstase a fost mandatat să-i ţină locul

Ilie Năstase şi Ion Ţiriac / Profimedia Images

Nicola Pietrangeli, fostul legendar jucător italian de tenis, a murit luni, la vârsta de 92 de ani. De-a lungul carierei, Pietrangeli a cucerit de două ori titlul de la Roland Garros, la edițiile din 1959 și 1960. Totodată, el este primul italian din istorie care s-a impus la un Grand Slam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pietrangeli a avut o relaţie deosebită cu Ion Ţiriac, dar şi cu Ilie Năstase. Cum Ţiriac a fost ocupat cu afacerile, el i-a spus lui Năstase să meargă la înmmormântare şi să transmită condoleanţe şi din partea lui.

Ilie Năstase e cel care a făcut dezvăuirea. El a declarat că va fi prezent la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, unde îl va reprezenta și pe Ion Țiriac. „Sunt la Milano, am fost la Consulatul de la Milano. Plec de aici la Roma, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Domnul Țiriac nu poate veni, dar m-a trimis pe mine”, a afirmat Ilie Năstase pentru Pro Sport.

“Ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe Ion (n.r. – Țiriac). Tatăl lui era reprezentantul firmei Lacoste. Noi nu prea aveam echipament și ne-a oferit chipament. Țin minte că acela a fost primul meu echipament. Eram prieteni foarte buni. Vine și prințul Albert de Monaco la Roma, la înmormântare”, a adăugat Ilie Năstase.

Nicola Pietrangeli a câștigat 44 de titluri ATP și a fost cel mai sus pe locul 3 mondial, în 1959.Și-a mai trecut în cont două titluri majore, ambele tot la Roland Garros: dublu masculin în 1959 și dublu mixt în 1958.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Observator
Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
13:17
Vicecampioana mondială Steluța Luca a prefațat România – Ungaria. Dorința fostei sportive: “Atunci putem spera”
12:47
Ungaria – România LIVE TEXT (19:00). Meci pentru sferturi la Campionatul Mondial de handbal feminin
12:46
Valeriu Iftime anunță prime de titlu pentru FC Botoşani: “Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene”
12:07
VIDEOOklahoma City Thunder, victorie cu Golden State Warriors. Anthony Edwards, erou pentru Minnesota într-un “thriller”
12:01
Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia
11:53
România și-a aflat adversarele de la Cupa Mondială de Rugby. Duel infernal contra campioanei en-titre
Vezi toate știrile
1 Roxana Moise a murit la 39 de ani 2 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz