Prima reacţie a lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a primit interdicţie la transferuri

CFR Cluj a primit o interdicție la transferuri din partea FIFA, asta după ce au apărut mai multe litigii în ultimele săptămâni.

CFR Cluj a fost dată în judecată de 10 jucători pentru neplată și fiecare caz este penalizat de FIFA cu interdicție la transferuri. Toate cele 10 litigii împotriva CFR-ului au fost formulate în această lună.

“Nu ştiu de vreo interdicţie, sunt plecat şi n-am primit vreo informare despre aşa ceva. Dar orice ar fi şi dacă ar fi aşa ceva, se rezolvă instant când mă întorc acasă, nu vom avea probleme, să fie lumea liniştită”, a spus finanţatorul CFR-ului, pentru Prima Sport.

Nu este pentru prima dată când ardelenii se află în această situaţie, dar de fiecare dată patronul Neluţu Varga a reuşit să achite datoriile faţă de jucători.