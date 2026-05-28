Daniel Pancu a anunţat prima plecare de la CFR Cluj. Jucătorul e şi pe lista Rapidului

Radu Constantin Publicat: 28 mai 2026, 10:24

Sheriff Sinyan a avut evoluții apreciate în acest sezon și a devenit un jucător important la CFR Cluj.

Ioan Varga i-a trimis o ofertă, dar jucătorul a declinat propunerea ardelenilor, potrivit lui Daniel Pancu. ”Sinyan are pretenții foarte mari. A plecat de la CFR”, a dezvăluit Daniel Pancu, la Digi Sport.

Intersant este că anunţul actualului antrenor de la Rapid cade exact într-un moment în care se vorbeşte şi de o ofertă făcută de Rapid pentru gambian.

Totuşi, Marius Bilașco, directorul sportiv adjunct al Rapidului, a recunoscut că şi pentru Rapid salariul cerut este unul destil de mare: ”(n.r. l-ați vrea?) Este un jucător foarte bun, dar repet, nu cred… Așteptările lui sunt peste posibilităților echipelor din România.

Având o anumită vârstă, își dorește să își asigure viitorul și să câștige mult mai mult față de cât ar putea să îi se ofere în România”, a spus Marius Bilașco.

Sinyan a fost adus liber de contract de la Odds în ianuarie 2025. El a evoluat în 50 de partide pentru CFR Cluj, formaţie pentru care a înscris patru goluri.

