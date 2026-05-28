Dumitru Dragomir s-a decis, înainte de Dinamo – FCSB: “Prima dată de când m-au dat afară de la LPF”

Partida dintre Dinamo şi FCSB, barajul de calificare pentru cupele europene, va avea parte de o atmosferă de zile mari, asta după biletele s-au epuizat într-un timp record. Fanii formaţiei gazdă au reuşit să cumpere toate tichetele în mai puţin de 10 minute de la punerea în vânzare.

La confruntarea care va avea loc pe arena Arcul de Triumf urmează să meargă inclusiv fostul preşedinte de la LPF, Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir anunţă că merge la Dinamo – FCSB

Dragomir spune că nu a mai fost pe stadion deloc de când a pierdut şefia LPF în detrimentul lui Gino Iorgulescu.

“Eu n-am fost niciodată pe stadionul Arcul de Triumf. Pentru prima dată de când m-au dat afară de la Ligă mă voi duce și eu vineri la meciul ăsta. Mă duc cu nepoții mei și cu fiul meu. Ai mei sunt împărțiți, unii țin cu unii, alții cu ceilalți, eu nu țin cu niciuna. Sunt prietenii mei.

Cu Radu Popa am vorbit, este unul dintre cei mai buni administratori pe care i-a dat țara asta. Ăsta a fost directorul parcurilor pe țară, a fost fără egal. Este un administrator absolut de senzație. Oamenii ăștia ar trebui promovați sus de tot. El a fost și ministru secretar de stat la Mediu și cu rezultate deosebite.