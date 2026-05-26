Primul transfer pe care Daniel Pancu îl face la Rapid. Gata să aducă în Giuleşti un jucător de la CFR Cluj

Daniel Pancu (48 de ani) a bătut palma cu Rapid şi urmează să fie prezentat oficial la formaţia din Giuleşti, după ce se va despărţi de CFR Cluj. Antrenorul a început deja pregătirile pentru sezonul următor, stabilind primul transfer al verii.

Daniel Pancu vrea să-l aducă la Rapid pe Sheriff Sinyan (29 de ani), stopperul din Gambia care evoluează la CFR Cluj.

Primul transfer pe care Daniel Pancu îl face la Rapid: Sheriff Sinyan, de la CFR Cluj

Sheriff Sinyan e foarte aproape să ajungă la un acord cu cei de la Rapid, notează fanatik.ro. Fundaşul central de 29 de ani a ajuns la final de contract cu cei de la CFR Cluj.

Întrebat despre transferul lui Sherrif Sinyan la Rapid, Daniel Pancu şi-a exprimat admiraţia faţă de fundaşul central, pe care l-a antrenat la CFR Cluj: “(n.r. – Sinyan primul transfer la Rapid?) Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR”, a transmis viitorul antrenor de la Rapid.

Şi Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a fost întrebat despre transferul lui Sheriff Sinyan de la CFR Cluj, la Rapid. “Şumi” a transmis că giuleştenii ar da o lovitură, dacă mutarea stopperului s-ar concretiza.