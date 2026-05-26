Primul transfer pe care Daniel Pancu îl face la Rapid. Gata să aducă în Giuleşti un jucător de la CFR Cluj

Daniel Pancu (48 de ani) a bătut palma cu Rapid şi urmează să fie prezentat oficial la formaţia din Giuleşti, după ce se va despărţi de CFR Cluj. Antrenorul a început deja pregătirile pentru sezonul următor, stabilind primul transfer al verii.
Daniel Pancu vrea să-l aducă la Rapid pe Sheriff Sinyan (29 de ani), stopperul din Gambia care evoluează la CFR Cluj.
Primul transfer pe care Daniel Pancu îl face la Rapid: Sheriff Sinyan, de la CFR Cluj
Sheriff Sinyan e foarte aproape să ajungă la un acord cu cei de la Rapid, notează fanatik.ro. Fundaşul central de 29 de ani a ajuns la final de contract cu cei de la CFR Cluj.
Întrebat despre transferul lui Sherrif Sinyan la Rapid, Daniel Pancu şi-a exprimat admiraţia faţă de fundaşul central, pe care l-a antrenat la CFR Cluj: “(n.r. – Sinyan primul transfer la Rapid?) Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR”, a transmis viitorul antrenor de la Rapid.
Şi Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a fost întrebat despre transferul lui Sheriff Sinyan de la CFR Cluj, la Rapid. “Şumi” a transmis că giuleştenii ar da o lovitură, dacă mutarea stopperului s-ar concretiza.
“Jucător foarte bun, dacă reușește să îl aducă la Rapid, jucător foarte, foarte bun. Un fundaș central bun și care cred că îi va ajuta. Rapid va trebui să se miște, să ia, în opinia mea, cel puțin 4-5 titulari. La ceea ce am văzut ieri, Rapid are nevoie de 5 titulari. Titulari, titulari, cu sânge în instalație, cu care să te bagi la cupele europene”, a spus şi Marius Şumudică, conform sursei citate anterior.
Sheriff Sinyan este cotat la suma de un milion de euro. Fundaşul a fost transferat de CFR Cluj în iarna lui 2025, el fiind liber de contract după despărţirea de norvegienii de la Odd. În acest sezon, stopperul din Gambia a fost jucător de bază în Gruia, bifând 44 de meciuri, în toate competiţiile, şi reuşind să marcheze patru goluri.
