Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”

Aventura lui Daniel Pancu la CFR Cluj s-a încheiat, asta după ce tehnicianul a acceptat propunerea venită de la Rapid și se va întoarce în Giulești, pentru a o duce pe trupa patronată de Dan Șucu în cupele europene.
Postul rămas vacant de la formația ardeleană ar putea să fie ocupat de un nume care a făcut performanțe în fotbalul românesc: Dan Petrescu!
Dan Petrescu, varianta ideală pentru CFR Cluj, după plecarea lui Daniel Pancu
Fostul președinte de la LPF, Mitică Dragomir, a vorbit despre varianta ideală pe care o vede el pentru cei de la CFR Cluj. Acesta este convins că Dan Petrescu, care a trecut prin clipe grele în ultimele luni, din cauza unei boli, reprezintă o soluție perfectă pentru formația din Gruia. Tehnicianul a scăpat de probleme și este pregătit să revină pe banca tehnică, confirmă Dragomir.
“Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.
Dan Petrescu, unul dintre antrenorii cei mai importanți din România în ultimii ani
Dan Petrescu a fost membru al Generației de Aur și a avut o carieră de jucător impresionantă, find și astăzi iubit de suporterii lui Chelsea. Acesta a reușit însă să fie și un antrenor foarte bun, fiind unul dintre cei mai titrați din ultimii 20 de ani din campionatul românesc.
A luat titlul cu Unirea Urziceni în 2009, după care și-a mai adăugat această performanță în palmares de 4 ori cu CFR Cluj, în 2018, 2019, 2020 și 2022. Ultimul trofeu a fost câștigat în 2025, Cupa României, cu trupa din Gruia.
Totuși, ultima impresie a fost una proastă, asta pentru că antrenorul a plecat, în august 2025, după un eșec incredibil suferit în play-off-ul Conference League. CFR Cluj a pierdut cu 7-2 returul cu Hacken și tehnicianul, măcinat și de problemele medicale, a hotărât să plece.
- “Am discutat deja cu Dan Şucu”. Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid: “Gata de luptă”
- Decizie de ultim moment luată de Dinamo după sold-out-ul cu FCSB
- A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010
- Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”
- Iuliu Mureșan îi atacă pe rapidiști: “Nu transferi spiritul de campion!”. Ce spune de Daniel Pancu