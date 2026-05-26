Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 12:51

Dan Petrescu ar putea reveni în Liga 1. Foto: Sport Pictures

Aventura lui Daniel Pancu la CFR Cluj s-a încheiat, asta după ce tehnicianul a acceptat propunerea venită de la Rapid și se va întoarce în Giulești, pentru a o duce pe trupa patronată de Dan Șucu în cupele europene.

Postul rămas vacant de la formația ardeleană ar putea să fie ocupat de un nume care a făcut performanțe în fotbalul românesc: Dan Petrescu!

Dan Petrescu, varianta ideală pentru CFR Cluj, după plecarea lui Daniel Pancu

Fostul președinte de la LPF, Mitică Dragomir, a vorbit despre varianta ideală pe care o vede el pentru cei de la CFR Cluj. Acesta este convins că Dan Petrescu, care a trecut prin clipe grele în ultimele luni, din cauza unei boli, reprezintă o soluție perfectă pentru formația din Gruia. Tehnicianul a scăpat de probleme și este pregătit să revină pe banca tehnică, confirmă Dragomir.

“Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Dan Petrescu, unul dintre antrenorii cei mai importanți din România în ultimii ani

Dan Petrescu a fost membru al Generației de Aur și a avut o carieră de jucător impresionantă, find și astăzi iubit de suporterii lui Chelsea. Acesta a reușit însă să fie și un antrenor foarte bun, fiind unul dintre cei mai titrați din ultimii 20 de ani din campionatul românesc.

A luat titlul cu Unirea Urziceni în 2009, după care și-a mai adăugat această performanță în palmares de 4 ori cu CFR Cluj, în 2018, 2019, 2020 și 2022. Ultimul trofeu a fost câștigat în 2025, Cupa României, cu trupa din Gruia.

Totuși, ultima impresie a fost una proastă, asta pentru că antrenorul a plecat, în august 2025, după un eșec incredibil suferit în play-off-ul Conference League. CFR Cluj a pierdut cu 7-2 returul cu Hacken și tehnicianul, măcinat și de problemele medicale, a hotărât să plece.

