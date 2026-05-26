Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”

Aventura lui Daniel Pancu la CFR Cluj s-a încheiat, asta după ce tehnicianul a acceptat propunerea venită de la Rapid și se va întoarce în Giulești, pentru a o duce pe trupa patronată de Dan Șucu în cupele europene.

Postul rămas vacant de la formația ardeleană ar putea să fie ocupat de un nume care a făcut performanțe în fotbalul românesc: Dan Petrescu!

Fostul președinte de la LPF, Mitică Dragomir, a vorbit despre varianta ideală pe care o vede el pentru cei de la CFR Cluj. Acesta este convins că Dan Petrescu, care a trecut prin clipe grele în ultimele luni, din cauza unei boli, reprezintă o soluție perfectă pentru formația din Gruia. Tehnicianul a scăpat de probleme și este pregătit să revină pe banca tehnică, confirmă Dragomir.

“Pentru performanță, la CFR Cluj e unul singur: Dan Petrescu. Eu zic că poate. Într-o lună de zile… M-am întâlnit cu el, s-a îngrășat nene. Iar când ai ce a avut el și te îngrași… Știu de la Mircea Sandu. Înseamnă că trăiești, ai scăpat”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Dan Petrescu a fost membru al Generației de Aur și a avut o carieră de jucător impresionantă, find și astăzi iubit de suporterii lui Chelsea. Acesta a reușit însă să fie și un antrenor foarte bun, fiind unul dintre cei mai titrați din ultimii 20 de ani din campionatul românesc.