Iuliu Mureșan îi atacă pe rapidiști: “Nu transferi spiritul de campion!”. Ce spune de Daniel Pancu

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 13:10

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a avut o reacție tăioasă la adresa celor de la Rapid, asta după ce s-a vorbit intens că formația giuleșteană ar putea să transfere mai mulți jucători de la trupa din Gruia în perioada următoare, după venirea lui Daniel Pancu.

Oficialul grupării ardelene, care fost jignit de Daniel Pancu, a spus că nu este convins că tehnicianul o să performeze în Giulești la fel cum a făcut-o la CFR Cluj.

Iuliu Mureșan, acid la adresa celor de la Rapid: “Nu transferi spiritul de campion”

Mureșan spune că în ciuda transferurilor pe care Rapid le-a făcut de la CFR Cluj în ultimii ani, trupa bucureșteană nu poate să aibă și spiritul de campion care este în Gruia.

“Rapid este un club pe care eu îl respect și îi respect pe toți cei care sunt acolo. Doar că Rapid nu o să fie niciodată precum CFR. Rapid este un club greu din alte puncte de vedere, nu din punct de vedere al performanței. Noi suntem un club greu datorită performanței care plutește în aer și trebuie să existe mereu, cu orice preț.

Este acea presiune care te face să devii campion. La Rapid, presiunea vine din alte motive. Lui Pancu nu o să-i fie ușor la Rapid. Nu uitați că Rapid a încercat să ia din spiritul de campioni de la CFR și a transferat 7 jucători.

Dacă iei 7 jucători nu înseamnă că transferi și spiritul de campion. Și dacă iei 10, nu devii campion. Nu știu dacă Pancu va face la Rapid ceea ce a făcut la noi”, a spus Iuliu Mureșan pentru Digi Sport.

Daniel Pancu vrea 3 jucători de la CFR Cluj la Rapid

Daniel Pancu a reușit să facă rezultate foarte bune la CFR Cluj, echipă pe care a preluat-o din zona de subsol a clasamentului și a dus-o, la finalul sezonului, pe locul 3. Tehnicianul a vorbit mereu frumos de jucători și relația pe care a avut-o cu aceștia, iar acum, din informațiile apărute, se pare că e gata să aducă în Giulești 3 jucători ai trupei din Gruia.

Mihai Popa, portar care a mai fost la Rapid, nu va rămâne la CFR, el fiind împrumutat de la Torino, Sheriff Sinyan, care o să rămână liber de contract, și Marian Huja, sunt jucătorii pe care antrenorul vrea să-i aducă la formația bucureșteană. Pancu se bazează pe relația bună avută cu fotbaliștii ca fiind principalul argument în a-i convinge să accepte transferul.

