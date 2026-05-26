Home | Fotbal | La Liga | Barcelona, pe urmele unui jucător de top din Premier League. Oficialii clubului au zburat la Londra

Barcelona, pe urmele unui jucător de top din Premier League. Oficialii clubului au zburat la Londra

Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 12:22

Comentarii
Barcelona, pe urmele unui jucător de top din Premier League. Oficialii clubului au zburat la Londra

Jucătorii lui Chelsea, după un gol marcat / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Barcelona s-a despărțit de Robert Lewandowski la finalul acestui sezon, astfel că formația catalantă se vede nevoită să caute un nou atacant pe termen lung. Catalanii au pe listă mai multe nume, însă cel despre care presa din Spania a început să scrie în ultima perioadă este Joao Pedro, fotbalistul lui Chelsea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona a început deja să își pregătească viitoarea campanie de mercato, deși “fereastra” de transferuri încă nu s-a deschis. Odată cu plecarea lui Lewandowski, trupa “blaugrana” vrea să cumpere un nou atacant de top, iar conducerea clubului a luat măsuri în acest sens.

Barcelona monitorizează atent “pista” Joao Pedro

Potrivit jurnaliștilor de la Jijantes, citați de cei de la Mundo Deportivo, o parte din oficialii de la Barcelona au zburat la Londra pentru a avansa discuțiile privind un eventual transfer al lui Joao Pedro. Delegația echipei din La Liga este formată din Deco, directorul sportiv, Bojan Krkic, asistentul său, respectiv Joao Amaral, directorul centrului de scouting.

Nu este prima dată când conducerea Barcei merge în capitala Angliei pentru a analiza posibilitatea transferului atacantului brazilian. Ultima dată, oficialii au fost prezenți să îl vadă pe Joao Pedro la finala Cupei Angliei disputată între Manchester City și Chelsea pe 16 mai.

Conform celor de la Mundo Deportivo, Barcelona estimează că ar putea rezolva transferul lui Joao Pedro pe aproximativ 70 de milioane de euro, el fiind cotat în prezent la 75 de milioane pe site-ul transfermarkt.com. În vara anului trecut, sud-americanul era cumpărat de Chelsea de la Brighton pe 63,7 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Formația din Londra nu dorește să îl lase pe Joao Pedro să plece, ținând cont că a fost unul dintre cei mai buni jucători de la club, însă Barcelona vrea să profite de faptul că londonezii nu s-au calificat în cupele europene la finalul unui sezon dezamăgitor.

Barcelona îi mai are pe listă pe Harry Kane și Julian Alvarez, însă transferurile lor par improbabile, ținând cont de sumele de transfer pe care ar urma să le solicite Bayern Munchen și Atletico Madrid.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Fanatik.ro
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
13:23

EXCLUSIVSimona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”
13:22

A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010
13:13

Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”
13:10

Iuliu Mureșan îi atacă pe rapidiști: “Nu transferi spiritul de campion!”. Ce spune de Daniel Pancu
12:55

Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu
12:51

Antrenorul campion de 5 ori în Liga 1, gata de o revenire de senzație: “Pentru performanță”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total