Barcelona, pe urmele unui jucător de top din Premier League. Oficialii clubului au zburat la Londra

Barcelona s-a despărțit de Robert Lewandowski la finalul acestui sezon, astfel că formația catalantă se vede nevoită să caute un nou atacant pe termen lung. Catalanii au pe listă mai multe nume, însă cel despre care presa din Spania a început să scrie în ultima perioadă este Joao Pedro, fotbalistul lui Chelsea.

Barcelona a început deja să își pregătească viitoarea campanie de mercato, deși “fereastra” de transferuri încă nu s-a deschis. Odată cu plecarea lui Lewandowski, trupa “blaugrana” vrea să cumpere un nou atacant de top, iar conducerea clubului a luat măsuri în acest sens.

Barcelona monitorizează atent “pista” Joao Pedro

Potrivit jurnaliștilor de la Jijantes, citați de cei de la Mundo Deportivo, o parte din oficialii de la Barcelona au zburat la Londra pentru a avansa discuțiile privind un eventual transfer al lui Joao Pedro. Delegația echipei din La Liga este formată din Deco, directorul sportiv, Bojan Krkic, asistentul său, respectiv Joao Amaral, directorul centrului de scouting.

Nu este prima dată când conducerea Barcei merge în capitala Angliei pentru a analiza posibilitatea transferului atacantului brazilian. Ultima dată, oficialii au fost prezenți să îl vadă pe Joao Pedro la finala Cupei Angliei disputată între Manchester City și Chelsea pe 16 mai.

Conform celor de la Mundo Deportivo, Barcelona estimează că ar putea rezolva transferul lui Joao Pedro pe aproximativ 70 de milioane de euro, el fiind cotat în prezent la 75 de milioane pe site-ul transfermarkt.com. În vara anului trecut, sud-americanul era cumpărat de Chelsea de la Brighton pe 63,7 milioane de euro.