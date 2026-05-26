Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu

Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 12:55

Comentarii
Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: Nu au şanse să prindă play-off-ul. Sfat direct pentru Daniel Pancu

Marius Șumudică, pe banca Rapidului / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marius Şumudică prevede dezastrul la Rapid, în sezonul viitor. Fostul antrenor al giuleştenilor crede că echipa nu va prinde nici play-off-ul, dacă nu se vor realiza transferuri importante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică i-a dat şi un sfat lui Daniel Pancu, cel care urmează să-i ia locul lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Acesta crede că noul antrenor din Giuleşti trebuie să-şi creeze un lot capabil să se lupte pentru calificarea în play-off.

Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid

Rapid este într-o cădere… și față de anii trecuți, e clar. Exprimare, mental, psihic, fără agresivitate, dorință, potență… Dacă te gândești că vrei cel puțin în play-off la anul, la cum a arătat ieri, nu au șanse să îl prindă.

Craiova a băgat echipa a 2-a, chiar a 3-a, iar Rapid a băgat tot ce are mai bun la ora actuală. Diferența nu s-a văzut, a fost în favoarea Craiovei din punctul meu de vedere. Craiova nu mai avea target, nu a jucat acasă… Am rămas mâhnit de lumea puțină care a fost pe Giulești. Îl felicit pe Bocciu și toată galeria că au scandat numele lui Gâlcă, care are un trecut legat de Steaua. Și-au încurajat jucătorii anul acesta, dar au primit foarte puțin înapoi. Pancu trebuie să vadă cum își cristalizează un lot care să ajungă cel puțin în play-off. După mine, acest obiectiv nu își are rostul la Rapid…“, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Totodată, Marius Şumudică s-a declarat convins că Daniel Pancu va avea parte de toată susţinerea din partea fanilor de la Rapid.

Reclamă
Reclamă

“Pancu va fi cel mai susținut antrenor de la Rapid din ultimii 10 ani, mai mult decât Șumudică, Bergodi și Mutu la un loc. Nu va fi alergat niciodată Pancu, știu mai multe eu. Ce să se întâmple dacă vine Pancu? Îi trebuie jucători… El știe cel mai bine. A lucrat cu mulți jucători de la U21, îi știe foarte bine”, a mai spus Marius Şumudică.

Rapid a ratat toate obiectivele din acest sezon, clasându-se pe locul cinci. Giuleştenii au avut un nou play-off dezastruos, în care au înregistrat o singură victorie.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Fanatik.ro
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
13:55

Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare
13:49

“Am discutat deja cu Dan Şucu”. Daniel Pancu pregăteşte o schimbare radicală la Rapid: “Gata de luptă”
13:47

Decizie de ultim moment luată de Dinamo după sold-out-ul cu FCSB
13:23

EXCLUSIVSimona Halep, mesaj special înainte de debutul în noul mandat la naţionala României: “Pasiunea lui o să îl ajute”
13:22

A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010
13:13

Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total