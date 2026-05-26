Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid: “Nu au şanse să prindă play-off-ul”. Sfat direct pentru Daniel Pancu

Marius Şumudică prevede dezastrul la Rapid, în sezonul viitor. Fostul antrenor al giuleştenilor crede că echipa nu va prinde nici play-off-ul, dacă nu se vor realiza transferuri importante.

Marius Şumudică i-a dat şi un sfat lui Daniel Pancu, cel care urmează să-i ia locul lui Costel Gâlcă pe banca Rapidului. Acesta crede că noul antrenor din Giuleşti trebuie să-şi creeze un lot capabil să se lupte pentru calificarea în play-off.

Marius Şumudică anunţă dezastrul la Rapid

“Rapid este într-o cădere… și față de anii trecuți, e clar. Exprimare, mental, psihic, fără agresivitate, dorință, potență… Dacă te gândești că vrei cel puțin în play-off la anul, la cum a arătat ieri, nu au șanse să îl prindă.

Craiova a băgat echipa a 2-a, chiar a 3-a, iar Rapid a băgat tot ce are mai bun la ora actuală. Diferența nu s-a văzut, a fost în favoarea Craiovei din punctul meu de vedere. Craiova nu mai avea target, nu a jucat acasă… Am rămas mâhnit de lumea puțină care a fost pe Giulești. Îl felicit pe Bocciu și toată galeria că au scandat numele lui Gâlcă, care are un trecut legat de Steaua. Și-au încurajat jucătorii anul acesta, dar au primit foarte puțin înapoi. Pancu trebuie să vadă cum își cristalizează un lot care să ajungă cel puțin în play-off. După mine, acest obiectiv nu își are rostul la Rapid…“, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Totodată, Marius Şumudică s-a declarat convins că Daniel Pancu va avea parte de toată susţinerea din partea fanilor de la Rapid.