Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 13:13

Un titular de la FCSB este incert pentru barajul cu Dinamo. Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu (25 de ani) ar putea rata derby-ul pentru Conference League, care se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf.

David Miculescu a fost titular în primul baraj, câştigat de FCSB cu Botoşani, scor 4-3. Mijlocaşul roş-albaştrilor a fost înlocuit la pauză, în locul său fiind trimis în teren Octavian Popescu, cel care a marcat golul victoriei în minutul 107.

David Miculescu e incert pentru barajul Dinamo – FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu se confruntă cu o pubalgie, motiv pentru care Marius Baciu nu e sigur că se va baza pe el la duelul “de foc” cu rivala Dinamo.

“Miculescu n-a putut juca şi se ştia că sunt şanse mici să joace, dar a zis că încearcă şi era logic să fie titular, nu să fie rezervă şi să pierdem o schimbare. S-a chinuit.

(n.r. – La barajul cu Dinamo) E cu semnul întrebării. Are o pubalgie, iar pubalgia te lasă, te ia. Acum l-a luat, l-a luat şi în antrenamente, unde n-a fost bine, iar pentru sacrificul făcut merită felicitat“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

De asemenea, Mihai Stoica a prefaţat duelul cu Dinamo, fiind convins că FCSB este echipa mai bună, deşi a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Botoşani.

“(n.r. – Crezi că FCSB e mai bună decât Dinamo?) Da. Sunt sigur că suntem mai buni decât Dinamo, dar să fim noi. Dacă jucăm precum până la 3-2, din minutul 46 până în minutul 74, da, cred că e suficient. Primele 45 nu le pun, că nu eram noi. (n.r. – Atuurile) 10 meciuri consecutive în care i-am bătut, singurul meci pierdut din nu ştiu câţi ani a fost pierdut după o greşeală de arbitraj. La 1-1, penalty inventat la ciupiturile dintre Radunovic şi Armstrong. Maximum dai fault în atac, dar domnul Feşnic a dat penalty. E adevărat că n-am arătat bine cu Dinamo în campionat, nici în meciul ăla, nici în 0-0 ăla, dar ei au părut superiori, cel puţin au avut mingea mai mult decât noi, doar că eram în cupele europene noi. A fost un an de uitat”, a mai spus Mihai Stoica.

