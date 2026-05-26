Un titular de la FCSB, incert pentru barajul cu Dinamo. Cu ce problemă se confruntă: “Merită felicitat”

Un titular de la FCSB este incert pentru barajul cu Dinamo. Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu (25 de ani) ar putea rata derby-ul pentru Conference League, care se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf.

David Miculescu a fost titular în primul baraj, câştigat de FCSB cu Botoşani, scor 4-3. Mijlocaşul roş-albaştrilor a fost înlocuit la pauză, în locul său fiind trimis în teren Octavian Popescu, cel care a marcat golul victoriei în minutul 107.

Mihai Stoica a dezvăluit că David Miculescu se confruntă cu o pubalgie, motiv pentru care Marius Baciu nu e sigur că se va baza pe el la duelul “de foc” cu rivala Dinamo.

“Miculescu n-a putut juca şi se ştia că sunt şanse mici să joace, dar a zis că încearcă şi era logic să fie titular, nu să fie rezervă şi să pierdem o schimbare. S-a chinuit.

(n.r. – La barajul cu Dinamo) E cu semnul întrebării. Are o pubalgie, iar pubalgia te lasă, te ia. Acum l-a luat, l-a luat şi în antrenamente, unde n-a fost bine, iar pentru sacrificul făcut merită felicitat“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.