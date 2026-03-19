Pierdere mare pentru Filipe Coelho! A ieșit la pauza meciului cu Dinamo și ar putea fi OUT pentru restul sezonului

Dinamo București – Universitatea Craiova este jocul care a deschis etapa a doua de play-off, iar oltenii au avut parte de probleme mari încă din prima repriză, care i-au dat planurile peste cap lui Filipe Coelho.

După ce Monday Etim a deschis scorul, spiritele între cele două formații s-au încins, ba mai mult, Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault dur.

Pavlo Isenko, suspect de accidentare gravă

Pavlo Isenko a reușit câteva intervenții senzaționale în fața jucătorilor de la Dinamo în prima repriză a partidei de pe Arena Națională, dar portarul ucrainean a fost schimbat la pauză de Filipe Coelho.

Cel mai probabil a fost vorba despre o accidentare, iar cei de la primasport.ro scriu că primul verdict ar fi o accidentare la menisc. Dacă se confirmă, acesta are șanse mari să nu mai evolueze în acest sezon pentru olteni.