Nota lui Ionuţ Radu după ce a închis poarta în meciul de calificare al Celtei cu Lyon!

Ionuţ Radu (28 de ani) a avut o altă prestaţie solidă în meciul Olympique Lyon – Celta Vigo 0-2, care a însemnat calificarea echipei spaniole în sferturile Europa League.

Ionuţ Radu nu a primit gol, Celta trecând cu scorul general de 3-1, în dublă manşă, de Olympique Lyon.

Flashscore.ro l-a notat cu 7.3 pe Ionuţ Radu, pentru prestaţia portarului român din acest meci. Ionuţ Radu va fi, cel mai probabil, titular în meciul României cu Turcia, semifinala barajului pentru Mondial. El a apărat poarta naţionalei în ultimele meciuri ale tricolorilor.

Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea se va duela în finala barajului pentru Mondial cu echipa care se impune în meciul Slovacia – Kosovo.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.