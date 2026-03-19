Nota lui Ionuţ Radu după ce a închis poarta în meciul de calificare al Celtei cu Lyon!

Ionuţ Radu (28 de ani) a avut o altă prestaţie solidă în meciul Olympique Lyon – Celta Vigo 0-2, care a însemnat calificarea echipei spaniole în sferturile Europa League.
Ionuţ Radu nu a primit gol, Celta trecând cu scorul general de 3-1, în dublă manşă, de Olympique Lyon.
Ionuţ Radu a închis poarta în Lyon – Celta Vigo 0-2. Românul s-a calificat în sferturile Europa League
Flashscore.ro l-a notat cu 7.3 pe Ionuţ Radu, pentru prestaţia portarului român din acest meci. Ionuţ Radu va fi, cel mai probabil, titular în meciul României cu Turcia, semifinala barajului pentru Mondial. El a apărat poarta naţionalei în ultimele meciuri ale tricolorilor.
Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea se va duela în finala barajului pentru Mondial cu echipa care se impune în meciul Slovacia – Kosovo.
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.
Ionuţ Radu este cotat la 8 milioane de euro de către transfermarkt.com. Radu a ajuns la Celta după ce Venezia a retrogradat în sezonul trecut. El s-a impus rapid ca titular al postului de portar la echipa spaniolă. Celta are un sezon excelent cu Radu în poartă, pe lângă calificarea în sferturile Europa League fiind şi pe locul 6 în La Liga.
